Бойко: Я не ношу годинник, які коштує великих грошей, мої годинник – подарунок від діда-фронтовика

Юрій Бойко (facebook.com/official.yuriy.boyko)

Юрій Бойко розповів, що не носить годинники дорогих брендів

Засновник "ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ" Юрій Бойко розповів історію сімейної реліквії, яку він зберігає не одне десятиліття. Про це він повідомив в ефірі програми "Особиста територія" на телеканалі NewsOne.

"Дорогі аксесуари, як атрибути столичного життя – мені не цікаві. Знаєте, коли я починав свою діяльність як політик, до мене на інтерв'ю прийшов журналіст. Тоді в кабінеті був мій старший товариш, він досі зі мною, депутат Юлій Іоффе, 30 років підземного стажу, людина з великим життєвим і професійним досвідом, і ось він сидить поруч, а я даю інтерв'ю. І журналіст мене запитує: Які бренди ви любите? Я починаю думати. А він мені каже – які бренди? Ти смієшся? У тебе два костюма – зимовий і літній. Так що нічого екзотичного, Бріоні наприклад, я точно не ношу", – сказав Юрій Бойко.

Політик також підкреслив, що не цікавиться дорогими годинниками, оскільки від діда-ветерана Великої Вітчизняної війни він отримав годинник, який носить до цього часу.

"Я не ношу годинник, які коштує великих грошей. Мої годинник – дорога для мене сімейна реліквія. Мій дід був фронтовиком, і коли я вчився в 10 класі, він подарував мені свій годинник. Для мене це дорожче будь-яких брендів. Я не знімаю їх з 75 року", – розповів політик.

Юрій Бойко зізнався, що носить годинник діда-фронтовика (YouTube/NewsOne)

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