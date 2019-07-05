Бойко заявил, что ОПЗЖ избавит украинцев от коммунальных проблем и снизит тарифы

Фото: Юрий Бойко (пресс-служба)

Бойко посетил Дружковку

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) разорвет "коммунальную петлю", которую власть "накинула на шею" каждого украинца. Такое заявление на Форуме мира, который состоялся в Дружковке, сделал сооснователь политсилы Юрий Бойко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В форуме приняли участие делегации из всех городов Донецкой области и региональные лидеры Донбасса – руководители промпредприятий, депутаты разных уровней, представители бизнеса, общественности, социальной, образовательной и медицинской сферы. Выступая перед собравшимися, Юрий Бойко и Наталия Королевская рассказали о первоочередных шагах "Команды мира" после выборов.

"Сегодня каждого гражданина нашей страны больше всего беспокоят два вопроса – мир и тарифы. Мы презентовали наш план по достижению мира и реализуем его после выборов. Также мы провели переговоры с Россией о заключении прямых поставок газа, что позволит снизить его стоимость минимум на 25%. Мы разорвем ту коммунальную петлю, которую уходящий режим затянул на шее каждого украинца. Мы понимаем важность этого, мы знаем, как это сделать, и мы это сделаем", – подчеркнул Бойко.

Выступая на Форуме мира, Королевская отметила, что "Команда мира" сделает все для скорейшего прекращения вооруженного конфликта на востоке страны.

"Нельсон Мандела сказал: воевать и разрушать очень легко. Настоящие герои – это те, кто устанавливает мир и начинает строить. У нас есть уникальный шанс вернуть мир, вернуть нашу страну, которой мы будем гордиться, в которой женщины не будут бояться рожать детей, ведь именно дети – смысл нашей жизни. И то, как мы используем этот шанс, зависит от нас с вами. Наша команда идет побеждать – побеждать нищету, непрофессионализм и неадекватность. И я уверена, с такой командой, победа будет за нами. Верю в вас! Верю в нашу победу! Верю в Донбасс!", – заявила Королевская.