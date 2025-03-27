Боїтеся прати подушки у машинці? Ось як це зробити правильно та безпечно

Як підготувати подушки до прання

Перед тим як відправити подушки в пральну машину, потрібно виконати кілька підготовчих кроків.

Перш за все, огляньте подушку, щоб переконатися, що на ній немає пошкоджень, через які під час прання може вийти наповнювач. Якщо подушка має чохол на блискавці, його краще зняти та прати окремо.

Для видалення пилу та бруду подушку слід вибити або пропилососити м’якою насадкою, особливо якщо це пухові чи перові подушки. Важливо також перевірити етикетку виробника, оскільки різні типи наповнювачів вимагають різного догляду.

Вибір миючого засобу також має значення, адже порошки можуть залишати білясті плями, тому краще використовувати рідкі засоби для делікатних тканин.

Як прати подушки в пральній машині

Під час прання подушок важливо правильно вибрати режим, температуру води і кількість обертів під час віджиму. Рекомендується прати відразу дві подушки, щоб забезпечити рівномірний розподіл навантаження в барабані та уникнути його розбалансування.

Для збереження форми подушок можна використовувати спеціальні м’які кульки або тенісні м’ячики, які запобігають утворенню грудок. Температура прання залежить від наповнювача: для пухових і перових подушок оптимальна температура - не більше 40°C.

Для бамбукових подушок також краще використовувати делікатний режим з температурою не вище 40°C. Синтетичні подушки можуть витримувати температуру 40-60°C, але для них також рекомендовано обрати делікатний режим. Віджимати пухові подушки слід на низьких оборотах, не більше 600 обертів на хвилину, щоб не пошкодити наповнювач.

При неправильному пранні подушки легко зіпсувати (фото: Freepik.com)

Як правильно сушити подушки після прання

Сушка подушок не менш важлива за прання, оскільки залишкова волога може призвести до появи неприємного запаху та розвитку плісняви. Найкраще сушити подушки в добре провітрюваному приміщенні або на свіжому повітрі, уникаючи прямих сонячних променів, які можуть пошкодити наповнювач.

Якщо є можливість, можна використовувати сушильну машину на делікатному режимі при низькій температурі. Під час сушки подушку слід періодично перевертати та збивати, щоб рівномірно розподілити наповнювач і запобігти утворенню грудок, особливо для пухових подушок. Якщо після сушки подушка ще трохи волога всередині, варто залишити її для додаткового висихання.

Рекомендації для тривалого використання подушок

Щоб подушки служили довго та зберігали свою форму, їх слід прати хоча б раз на півроку, а якщо є алергії або підвищена пітливість, то - кожні три місяці. Регулярне прання допомагає зберегти чистоту і комфорт під час сну, а також знижує ризик алергічних реакцій та накопичення пилових кліщів.

Важливо дотримуватись всіх рекомендацій щодо догляду за подушками, щоб не пошкодити їх і не скоротити термін служби. Правильний догляд не тільки продовжить їх термін, але й забезпечить здоровий та комфортний сон.

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