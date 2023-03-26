У боях за Україну загинув засновник розвідзагону "Бешкетники Сірка" Іван Щеголов

"Щегол" був на фронті з 2016 року

Іван Щеголов вступив до лав добровольчого батальйону ДУК у 2016 році. Протистояв окупантам під командуванням легендарного "Да Вінчі" (Дмитро Коцюбайло).

"Його славний шлях розпочався у 2016 році у Добровольчому батальйоні ДУК, тоді він був під командуванням Да Вінчі у Першій Штурмовій роті, завжди пишався цією службою, а потім підписав контракт у Збройних Силах України й вже тоді був справжнім Бешкетником", - пишуть про Щеголова побратими з "Бешкетники Сірка".

Загинув Іван Щеголов "Щегол" (фото: instagram.com/beshketnyky_sirka_team)

Вони пообіцяли, що справа захисника України житиме вічно і її запам'ятають із вогнем в очах.

"Сьогодні для нашої сім'ї велика втрата, один із засновників нашої родини, головний Бешкетник "Щегол" загинув. Він був одним із тих, хто йшов першим у бій, завжди вів за собою людей, ніколи його посмішка не сходила з його обличчя."Щегол", твоя справа завжди буде жити, твої дії будуть жити вічно. Твоя сім'я, твої близькі завжди пам'ятатимуть тебе з посмішкою і вогнем в очах. Ти був самим матьорим воїном з усіх, хто був у строю! Вічна слава. На Щиті!" - сказано у повідомленні.

Хто такі "Бешкетники Сірка"

"Бешкетники Сірка" - частина 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. "Бешкетниками" вони почали себе називати задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Засновниками підрозділу стали Іван та його друг Борис. Як вони пояснювали - "розвідники завжди мають бути напоготові. За 8 років сформувався колектив справді цілеспрямованих людей, які вірять в Україну та хочуть звільнити її від окупантів".