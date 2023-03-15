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Людина-легенда. На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач Юрій Коваленко

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Середа 15 березня 2023 15:49
Людина-легенда. На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач Юрій Коваленко У Бахмуті загинув відомий історик та археолог Юрій Коваленко (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

14 березня у Бахмуті загинув відомий історик, археолог, викладач, екскурсовод та великий патріот України Юрій Коваленко. Навесні 2022 року він захищав Чернігівську область, а паралельно – захистив дисертацію.

Про загибель захисника України повідомили на його сторінці у Facebook.

Юрій Коваленко був родом із Глухова, Сумської області. Захищати Україну вирушив на схід України добровольцем ще 2014 року. Поки медики вирішували на медкомісії, чи можна йому служити, він поїхав до Іловайська.

В одному з інтерв'ю він розповів, що має кілька освіт. Перша – психолога, друга – електрика, а історичний факультет він закінчив уже у дорослому віці.

Людина-легенда. На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач Юрій Коваленко

Юрій Коваленко загинув у Бахмуті 14 березня (фото: facebook.com/Юрій Коваленко)

Займався пошуковою діяльністю, був учасником організації "Чорний тюльпан", яка повертала тіла додому загиблих героїв.

Понад 30 років займався археологією, історією, вивчав поховання Другої світової, був військовим археологом, волонтером. До повномасштабної війни працював завідувачем науково-дослідного Національного заповідника "Глухів".

Людина-легенда. На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач Юрій Коваленко

Юрій Коваленко загинув у Бахмуті 14 березня (фото: facebook.com/Юрій Коваленко)

За роботу у "Чорному тюльпані" був нагороджений Міністерством оборони України. Також має кілька грамот – від президента України "За гуманітарну участь в АТО", "За заслуги перед ЗСУ", медаль УПЦ "За жертовність та любов до України".

Друзі та колеги оплакують Юрія Коваленка і на його сторінці написали багато добрих слів про прекрасну людину.

"Вчора у Бахмуті загинув великий патріот та подвижник, історик, археолог, краєзнавець Юрій Коваленко. Кандидат наук, захистив дисертацію, перебуваючи у ЗСУ, чудовий викладач та екскурсовод, фанат музейної справи. Пошуковик, учасник місії "Чорний тюльпан". Його зусиллями вдалося знайти та ідентифікувати тіла багатьох загиблих в Іловайську. У лютому-березні минулого року захищав Чернігівську область, щоб росіяни не пройшли далі на Київ, потім воював на найгарячіших точках", - написала Тамара Горіха Зерня.

Людина-легенда. На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач Юрій КоваленкоЛюдина-легенда. На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач Юрій КоваленкоЛюдина-легенда. На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач Юрій КоваленкоЛюдина-легенда. На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач Юрій КоваленкоЛюдина-легенда. На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач Юрій КоваленкоЛюдина-легенда. На фронті загинув відомий історик, археолог та викладач Юрій Коваленко

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Бахмуті загинув оператор "Суспільне" Олексій Ольховик.

А також ми розповідали про те, що на фронті загинула зірка "Ліги сміху" Роман Іваненко.

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