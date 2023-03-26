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В боях за Украину погиб основатель разведотряда "Бешкетники Сірка" Иван Щеголов

Погиб Иван Щеголов "Щегол" (фото: twitter.com/igorlachenkov)
Автор: Анна Шиканова

В боях за Украину на востоке страны погиб основатель разведывательного отряда "Бешкетники Сірка" Иван Щеголов. Он с 2016 года защищал Украину и начинал свой военный путь вместе с легендарным "Да Винчи".

О его гибели сообщил блогер Игорь Лачен на своей странице в Twitter.

"Щегол" был на фронте с 2016 года

Иван Щеголов вступил в ряды добровольческого батальона ДУК в 2016 году. Противостоял оккупантам под командованием легендарного "Да Винчи" (Дмитрия Коцюбайло).

"Его славный путь начался в 2016 году в Добровольческом батальоне ДУК, тогда он был под командованием Да Винчи в Первой Штурмовой роте, всегда гордился этой службой, а потом подписал контракт в Вооруженных Силах Украины и уже тогда был настоящим Бешкетником", - пишут о Щеголове собратья из "Бешкетники Сірка".

Погиб Иван Щеголов "Щегол" (фото: instagram.com/beshketnyky_sirka_team)

Они пообещали, что дело защитника Украины будет жить вечно и его запомнят с огнем в глазах.

"Сегодня для нашей семьи большая потеря, один из основателей нашей семьи, главный Бешкетник "Щегол" погиб. Он был одним из тех, кто шел первым в бой, всегда вел за собой людей, никогда его улыбка не сходила с его лица. "Щегол", твое дело всегда будет жить, твои действия будут жить вечно. Твоя семья, твои близкие будут всегда помнить тебя с улыбкой и огнем в глазах. Ты был самым матерым воином со всех, кто был в строю! Вечная слава. На Щите!" - сказано в сообщении.

Кто такие "Бешкетники Сірка"

"Бешкетники Сірка" - часть 92 отдельной механизированной бригады им. кошового атамана Ивана Сирка. "Бешкетниками" они начали себя называть задолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

Основателями подразделения стали Иван и его друг Борис. Как они объясняли - "разведчики всегда должны быть наготове. За 8 лет сформировался коллектив действительно целеустремленных людей, которые верят в Украину и хотят освободить ее от оккупантов".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на фронте погиб легендарный "Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло.

А также рассказывали, что в боях за Украину погиб известный историк, археолог и преподаватель Юрий Коваленко.

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