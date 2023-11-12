У боях із ХАМАС загинув продюсер популярного серіалу "Фауда"
Виконавчий продюсер ізраїльського серіалу "Фауда" Матан Меїр загинув під час бойових дій на території сектору Газа. Йому було 38 років.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку серіалу у соцмережі Х (раніше Twitter).
Що відомо про загиблого продюсера
Чоловік служив сержантом запасу в 697-му батальйоні 551-ї бригади армії Ізраїлю.
Того дня він був на завданні разом із чотирма товаришами по службі, перевіряючи одну з будівель на півночі сектору Гази в пошуках тунелів ХАМАС.
Матан Меїр (фото: twitter.com/FaudaOfficial)
10 листопада Меїр дістав смертельне поранення внаслідок вибуху поруч із мечеттю в місті Бейт-Ханун.
За словами представника продюсерської групи, Матан працював на зйомках усі чотири сезони.
Він відповідав здебільшого за транспортний реквізит - у серіалі задіяні найрізноманітніші транспортні засоби, від сучасних джипів до стародавніх арабських руїнів.
Матан Меїр (фото: twitter.com/issacharoff)
"Ми з гіркотою повідомляємо, що один із членів сім'ї "Фауда" - Матан Меїр - загинув у бою в секторі Газа. Матан був невід'ємною частиною команди", - повідомляється в публікації Х.
Нагадаємо, "Фауда" (з арабської "хаос") - ізраїльський серіал від Netflix, який розповідає про групу бійців контртерористичного спецпідрозділу Армії оборони Ізраїлю, які працюють під прикриттям під час палестино-ізраїльського конфлікту.
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