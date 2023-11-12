В боях с ХАМАС погиб продюсер популярного сериала "Фауда"
Исполнительный продюсер израильского сериала "Фауда" Матан Меир погиб во время боевых действий на территории сектора Газа. Ему было 38 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу сериала в соцсети Х (ранее Twitter).
Что известно о погибшем продюсере
Мужчина служил сержантом запаса в 697-м батальоне 551-й бригады армии Израиля.
В тот день он был на задании вместе с четырьмя сослуживцами, проверяя одно из зданий на севере сектора Газа в поисках тоннелей ХАМАС.
Матан Меир (фото: twitter.com/FaudaOfficial)
10 ноября Меир получил смертельное ранение в результате взрыва рядом с мечетью в городе Бейт-Ханун.
По словам представителя продюсерской группы, Матан работал на съемках все четыре сезона.
Он отвечал в основном за транспортный реквизит - в сериале задействованы самые разные транспортные средства, от современных джипов до древних арабских руин.
Матан Меир (фото: twitter.com/issacharoff)
"Мы с горечью сообщаем, что один из членов семьи "Фауда" - Матан Меир - погиб в бою в секторе Газа. Матан был неотъемлемой частью команды", - сообщается в публикации Х.
Напомним, "Фауда" (с арабской "хаос") - израильский сериал от Netflix, рассказывающий о группе бойцов контртеррористического спецподразделения Армии обороны Израиля, работающих под прикрытием во время палестино-израильского конфликта.
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