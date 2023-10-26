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"Ботокс не моє": 58-річна Сара Джессіка Паркер розкрила секрет своєї краси та молодості

Як Сара Джессіка Паркер доглядає за шкірою (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Автор: Юлія Любченко

Сара Джессіка Паркер й досі сприймається багатьма, як Кері Бредшоу з серіалу "Секс і місто", оскільки жінки в усьому світі його передивляються. Але з того часу акторка змінилась. Проте виглядає дуже гарно навіть без ботоксу.

Про те, як 58-річна Сара Джессіка Паркер збергіає шкіру і фігуру в такому гарному стані, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: The Telegraph.

Чому Сара Джессіка Паркер не користується ботоксом

Популярна акторка не є прихильницею ботоксу та інших "уколів краси". Вона обирає природні засоби та поступове й натуральне старіння шкіри. Адже це нормально, що жінки й чоловіки змінюються, дорослішають. 

Паркер не використовує ботокс, але спробувала ультразвукову процедуру для підтягування шкіри, яка стала популярною цього року і робила гліколевий пілінг у дерматолога. 

 

Сара Джессіка Паркер і її догляд за собою (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

"Я не можу говорити за інших людей і не проти того, щоб хтось це робив. Просто це не те, що я вибираю. Крім того, я акторка - я повинна рухати бровами. Мені призначено ділитися емоціями та спілкуватися зі своїм обличчям, яке для мене має рухатися. Крім того, мій чоловік сказав би: “Га?”. Це те, що я відчуваю до себе, і це зовсім не означає, що те саме стосується когось іншого. Ми всі різні, і мені це подобається в жінках. Люди повинні вибрати й робити те, що вони хочуть і знайти спосіб, який змусить їх почуватися краще, коли вони виходять за двері будинку", - поділилась акторка. 

Сара Джессіка Паркер і її догляд за собою (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Як зірка серіалу "Секс і місто" доглядає за собою

"Мій режим - це буквально денний крем із SPF, можливо, сироватка та нічний крем. Це воно. А ще краще, якщо це не коштуватиме багато доларів", - ділиться своїми секретами краси Паркер. 

Паркер має такий же раціональний підхід до підтримки своєї фігури, а вона у неї ідеальна. Адже зберегти таку тендітність до 58-ми - це задачка не з легких. 

"Раніше я багато займалась балетом, на який я все ще люблю ходити, але я вважаю, що найкращий спосіб займатися спортом - це вписати його у свій день, тому я намагаюся ходити, де тільки можу, і часто підійматися сходами. Крім того, найкраще місце, щоб надихнутися модою - це прогулянка або громадський транспорт", - розповіла Сара.

Сара Джессіка Паркер і її догляд за собою (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

 

 

Раніше ми розповідали про те, що Сара Джессіка Паркер працює над фільмом про українців.

Також читайте, як Сара Джесіка Паркер вразила новим образом.

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