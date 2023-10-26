"Ботокс не мое": 58-летняя Сара Джессика Паркер раскрыла секрет своей красоты и молодости

Почему Сара Джессика Паркер не пользуется ботоксом

Популярная актриса не является поклонницей ботокса и других "уколов красоты". Она выбирает природные средства и постепенное и натуральное старение кожи. Это ведь нормально, что женщины и мужчины меняются, взрослеют.

Паркер не использует ботокс, но попробовала ультразвуковую процедуру для подтягивания кожи, которая стала популярной в этом году и делала гликолевой пилинг у дерматолога.

Сара Джессика Паркер и ее уход за собой (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

"Я не могу говорить за других людей и не против того, чтобы кто-то это делал. Просто это не то, что я выбираю. Кроме того, я актриса - я должна двигать бровями. Мне суждено делиться эмоциями и общаться со своим лицом, которое для меня должен двигаться, кроме того, мой муж сказал бы: "А?". Это то, что я чувствую к себе, и это вовсе не означает, что то же касается кого-то другого. Мы все разные, и мне это нравится в женщинах. Люди должны выбрать и делать то, что они хотят и найти способ, который заставит их. чувствовать себя лучше, когда они выходят за дверь дома", - поделилась актриса.

Сара Джессика Паркер и ее уход за собой (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

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"Мой режим - это буквально дневной крем из SPF, возможно, сыворотка и ночной крем. Это оно. А еще лучше, если это не будет стоить много долларов", - делится своими секретами красоты Паркер.

Паркер имеет такой же рациональный подход к поддержанию своей фигуры, а она у нее идеальна. Ведь сохранить такую хрупкость до 58-ми - это задача не из легких.

"Раньше я много занималась балетом, на который я все еще люблю ходить, но я считаю, что лучший способ заниматься спортом - это вписать его в свой день, поэтому я стараюсь ходить, где только могу, и часто подниматься по лестнице. Кроме того, лучше всего место, чтобы вдохновиться модой – это прогулка или общественный транспорт", - рассказала Сара.

Сара Джессика Паркер и ее уход за собой (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)