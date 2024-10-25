Ботфорти, замша, квадратний мис: Андре Тан назвав тренди взуття на осінь та зиму 2024-2025

Ботфорти

Чоботи вищі коліна або, як їх ще називають, ботфорти, - маст-хев осінньо-зимового сезону. Це взуття з довгою халявою, з яким можна створити величезну кількість стильних образів.

Зазначимо, що ботфорти спочатку були винайдені як взуття вершника, що допомагає йому тривалий час перебувати в сідлі: чоботи були жорсткі за халявою, практично не гнулися ні в колінах, ні в щиколотках.

Як розповів Андре Тан, в 2024 році таке взуття може бути з каблуком чи без. Найбільш трендова модель на осінь-зиму - ботфорти-труби. Вибирайте трендові відтінки: хакі, бордові чи коричневі.

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"Якщо ти любиш спідниці та сукні, ця пара точно має бути у твоєму гардеробі", - заначив Андре Тан.

Замшеве взуття

Замша стала трендом 2024 року, тому найактуальніша модель - темно-коричневі черевики на підборах.

"Справжня розкіш. Вони виглядають елегантно, це універсальне взуття на всі пори року", - зазначив стиліст.

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Квадратний мис

Вперше квадратний мис з'явився на взутті королів та кавалеристів у XVII столітті. Вони носили чоботи з високою халявою. Головними популяризаторами високих чобіт із квадратним носком були французький король Генріх IV та англійський король Карл I.

І це було далеко не з модних спонукань, а через хронічну хворобу Карла, у якого були слабкі суглоби ніг, а жорстка халява чобіт і квадратна шкарпетка полегшували пересування. Чоботи робили ходьбу не такою стомлюючою і не втомлювали ноги. Пізніше на зміну чоботям прийшли туфлі, прикрашені бантами та стрічками. Потім моделі з квадратним носком перекочували і в жіночий гардероб.

Багато хто з нас уже носив черевики та туфлі з квадратним носком у 1990-х, а потім у 2000-х, а тепер у 2024 році. Це можуть бути ботильйони, черевики чи ботфорти.

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"При правильній стилізації вони виглядають дуже стильно та цікаво", - розповів Андре Тан.

Байкерський тренд

Байкерські або, як їх ще називають, мотоциклетні чоботи - вид взуття, схожий на спеціальне взуття для їзди на мотоциклі - як правило, воно відрізняється жорсткою конструкцією та особливим дизайном.

"Цей тренд підходить для сміливих образів із ноткою рокерства. Якщо ти відчуваєш, що ти - рок-зірка, цей тренд створений саме для тебе", - зазначив Андре Тан.

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Черевики-труби

Це, за словами Андре Тана, справжня класика, яка підходить кожній дівчині.

Головне правило - вільний простір біля халяви.

"Ідеальний варіант для будь-якого осіннього образу", - наголосив дизайнер.

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Грубі черевики

Загальна назва грубих черевиків на шнурівці - гриндерси та мартінси, вона з'явилася завдяки двом брендам - Grinders та Dr. Martens. Однак сьогодні є величезна кількість їхніх варіантів: тимберленди, дезерти, снікерси, а також армійські черевики, берці тощо.

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Такі черевики на тракторній підошві та шнурівці спереду залишаються у трендах на осінь та зиму.

"Вони підходять до всього - від суконь і до джинсів", - розповів Андре Тан.