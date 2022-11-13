У Ботанічному саду Києва можуть загинути унікальні рослини: що сталося

Унікальна колекція тропічних рослин у ботанічному саду Києва може загинути. Всьому виною - опалення. Якщо павільйони з рослиною обігріватись не будуть, рослини до весни просто не доживуть.

Які проблеми виникли у Ботсаді та як можна допомогти - читайте нижче.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, через віялові відключення світла внаслідок атак по цивільній інфраструктурі, питання про те, як перезимувати цього року, стає гострим не тільки для людей у їхніх будинках. Безперебійне тепло – це критична потреба і в інших місцях.

Одним з таких місць є ботанічний сад, де знаходяться рідкісні оранжерейні рослини. Ці рослини потребують постійного тепла, а деякі й освітлення.

Перші місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ботанічний сад було закрито для відвідувачів.

"Азалії у лютому - це пік цвітіння. 24 лютого вони цвіли, це було дуже пишне гарне цвітіння", - розповіли працівники ботсаду.

Але ні азалій, ні бузку, ні півоній відвідувачі побачити цього року не змогли. А отже – ботсад був позбавлений свого заробітку. Тепер коштів не вистачає для обігріву приміщень узимку.

У цьому ботсаду знаходиться одна з найвищих в Європі купольна оранжерея. Зараз у ній 9 градусів, а для тропічних рослин потрібно не менше +22+25 градусів.

У цій оранжереї зібрано тисячі видів рідкісних рослин й колекція має статус національного надбання України.

Завідувачка відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду імені Гришка Людмила Буюн зазначає, що найголовніший момент – відновити всю колекцію, якщо вона загине, буде просто неможливо.

Відсутність тепла вже позначається на рослинах, вони починають поступово в'янути.

Фото: Унікальна колекція рослин у ботсаду імені Гришка

Оранжереї обігріваються котлами, які працюють на палетах. Наразі ботсад зміг закупити палива на чотири тижні, далі - топити буде нічим і коштів на покупку вже немає.

Як зазначають працівники ботсаду, вони розуміють, що всі сили зараз кинуті для фронту. Але при цьому просять відгукнутися українців, аби зібрати необхідні кошти та врятувати колекцію рослин.

Як можна допомогти ботанічному саду

Для того, щоб врятувати рослини, можна просто купити квиток до ботанічного саду – за 30 гривень.

Також можна перерахувати будь-яку суму як благодійний внесок на будь-який із реквізитів за цим посиланням.