В Киеве в ботсаду Гришко нашли боеприпасы
Архивное фото: в Киеве в ботсаду Гришко нашли боеприпасы (facebook.com)
Пиротехники обнаружили боеприпасы Второй мировой войны в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Отмечается, что пиротехники нашли 6 снарядов и гранату Ф-1.
Они находились у Смотровой горы, на глубине до 30 сантиметров.
Кроме того, сообщается, что всего в период с 24 по 28 июня пиротехники КАРС совершили 26 выездов в ботсад Гришко и обследовали почти 65 га площади.
Напомним, столичная власть назвала опасные парки для прогулок.
Как сообщалось ранее, саперы обезвредили уже около 10 тысяч боеприпасов в Киевской области.
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