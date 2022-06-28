Архивное фото: в Киеве в ботсаду Гришко нашли боеприпасы (facebook.com)

Пиротехники обнаружили боеприпасы Второй мировой войны в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.