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В Киеве в ботсаду Гришко нашли боеприпасы

Новина українською →
Киев, Вторник 28 июня 2022 16:55
В Киеве в ботсаду Гришко нашли боеприпасы Архивное фото: в Киеве в ботсаду Гришко нашли боеприпасы (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Пиротехники обнаружили боеприпасы Второй мировой войны в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Отмечается, что пиротехники нашли 6 снарядов и гранату Ф-1.

Они находились у Смотровой горы, на глубине до 30 сантиметров.

Кроме того, сообщается, что всего в период с 24 по 28 июня пиротехники КАРС совершили 26 выездов в ботсад Гришко и обследовали почти 65 га площади.

Напомним, столичная власть назвала опасные парки для прогулок.

Как сообщалось ранее, саперы обезвредили уже около 10 тысяч боеприпасов в Киевской области.

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КГГА Киев
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