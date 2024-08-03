Боржемська прокоментувала слова сина про складні стосунки з Узелковим: "Не хотілося цього"

Як відреагувала Боржемська на заяву сина про батька

Марина у своєму блозі також опублікувала допис, у якому захопилася чесністю та відважністю свого 15-річного сина. Вона подякувала йому за готовність відстоювати інтереси їхньої родини.

"Ти показав свою дорослість, мудрість, силу, біль, втрату та надбання. Я побачила твою сміливість бути чесним, не тільки перед собою, а й іншими - все це викликає велику повагу. У тебе є чому повчитися, а саме гідності та честі, відстоювати свої власні кордони, захищати своє найдорожче - родину, своїх дівчат. Ось воно - відчуття, бути за кам’яною стіною, за мужніми плечами та відчути жіночу слабкість поруч із тобою", - написала експертка з правильного харчування.

Син Боржемської і Узелкова Роберт (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Але ексобраниця знаменитого боксера додала, що відчуває біль через те, що її дітям довелося пережити досвід непростих стосунків між їхніми батьками. Вона зізналася, що униканням розмов про батька лише хотіла захистити дітей від переживань, які виникають при піднятті цієї теми.

"Пробач, що тобі довелося взяти все це у власні руки. Мені, як матері, не хотілося цього, своїм мовчанням та униканням цих розмов, я лише хотіла захисти вас з Олівочкою від усього того бруду та болю, який виникає при обговоренні цієї теми", - написала жінка.

Боржемська підкреслила, що сподівалася на "дорослість з обох сторін" у стосунках з колишнім партнером, але, на жаль, цього не сталося.

"Ми маємо вчитися говорити правду вголос, як би це не було складно та важко. Ми повинні захищатися аби не давати навіть крихітної можливості образити себе, тому що, в першу чергу, це нас руйнує та дуже ранить, формуючи внутрішні комплекси та невпевненість в собі, - також зауважила Марина.

Наостанок мати двох дітей поділилася, що після допису Роберта її засипали повідомленнями підтримки та історіями, пов'язаними зі схожим досвідом.

Боржемська з донькою та сином (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Що написав Роберт

Перед цим хлопець опублікував відвертий пост, у якому зізнався, що його батько - В’ячеслав Узелков - зробив усе для того, аби той від нього відвернувся. Він зауважив, що зазнав від їхнього спілкування лише страждань, болю та переживань, а також додав, що не хоче підтримувати зв'язок із рідною людиною.

Нагадаємо, у минулому боксер звинувачував Боржемську у тому, що вона не дозволяє йому спілкуватися з дітьми.

До слова, колишнє подружжя, окрім сина, також виховує доньку Олівію.

Ексзакохані прожили у шлюбі близько 20 років (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)