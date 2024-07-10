Борються з втомою, депресією та зменшують запалення: які продукти обов'язково потрібно їсти

Популярність продуктів, багатих адаптогенами, різко зросла. Такі продукти допомагають боротися зі стресом та навіть можуть зменшувати запалення в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що таке адаптогени

Адаптогени - це група сполук рослинного походження. Продукти, багаті цими сполуками, широко використовувалися протягом всієї історії, особливо в китайській традиційній медицині.

Їхня основна функція полягає в тому, щоб допомогти організму ефективніше справлятися зі стресом шляхом пом’якшення реакції на кортизол (гормон стресу).

Інші головні переваги адаптогенів включають боротьбу з втомою, підвищення розумової ясності та продуктивності та навіть зменшення симптомів тривоги та депресії. До того ж такі продукти можуть навіть зменшувати запалення в організмі.

Продукти з високим вмістом цих сполук часто називають "функціональною їжею", оскільки вона забезпечує користь для здоров’я.

Кожен адаптоген має свою дію та впливає на різні функції організму. Згідно із дослідженнями, ці речовини можуть активувати різні механізми, які регулюють рівень гормонів, впливають на вироблення енергії або забезпечують певний ступінь захисту від певних хвороб. Ці механізми, в свою чергу, підтримують загальний стан здоров’я організму та його здатність до виживання.

Продукти з високим вмістом адаптогенів

Куркума

Куркумін широко відомий своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями. Дослідження показують, що куркумін може допомогти знизити рівень кортизолу, щоб зменшити фізичний стрес. Ця перевага має низку позитивних побічних ефектів, включаючи зниження частоти або тяжкості тривоги та депресії.

Ягоди годжі

Такі ягоди виявляють адаптогенні властивості. Завдяки цьому вони можуть допомогти підвищити продуктивність, рівень енергії та настрій, а також підтримувати здоровий сон. Ці багаті на антиоксиданти суперпродукти також сприяють здоров’ю серця, метаболізму та імунітету.