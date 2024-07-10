Борются с усталостью, депрессией и уменьшают воспаление: какие продукты обязательно нужно есть

Популярность продуктов, богатых адаптогенами, резко возросла. Такие продукты помогают бороться со стрессом и даже могут уменьшать воспаление в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Что такое адаптогены

Адаптогены - это группа соединений растительного происхождения. Продукты, богатые этими соединениями, широко использовались на протяжении всей истории, особенно в традиционной китайской медицине.

Их основная функция состоит в том, чтобы помочь организму эффективнее справляться со стрессом путем смягчения реакции на кортизол (гормон стресса).

Другие главные преимущества адаптогенов включают в себя борьбу с усталостью, повышение умственной ясности и продуктивности и даже уменьшение симптомов тревоги и депрессии. К тому же, такие продукты могут даже уменьшать воспаление в организме.

Продукты с высоким содержанием этих соединений часто называют "функциональной пищей", поскольку она обеспечивает пользу для здоровья.

Каждый адаптоген оказывает свое действие и влияет на различные функции организма. Согласно исследованиям эти вещества могут активировать различные механизмы, которые регулируют уровень гормонов, влияют на выработку энергии или обеспечивают определенную степень защиты от определенных болезней. Эти механизмы, в свою очередь, поддерживают общее состояние здоровья организма и его выживаемость.

Продукты с высоким содержанием адаптогенов

Куркума

Куркумин широко известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что куркумин может помочь снизить уровень кортизола, чтобы снизить физический стресс. Это преимущество имеет ряд положительных побочных эффектов, включая снижение частоты или тяжести тревоги и депрессии.

Ягоды годжи

Такие ягоды проявляют адаптогенные свойства. Благодаря этому они помогут повысить производительность, уровень энергии и настроение, а также поддерживать здоровый сон. Эти богатые антиоксидантами суперпродукты также способствуют здоровью сердца, метаболизма и иммунитета.