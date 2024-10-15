До борщу та салатів. Рецепт маринованого буряку на зиму

Що потрібно для маринованого буряку

Для того, щоб замаринувати буряк на зиму, потрібні такі продукти:

вода - 1 л;

оцет 9% - 100 мл;

буряк - 1 кг;

лавровий листок - 3 шт.;

перець духмяний - 5-6 шт.;

перець чорний горошок - 3-4;

сіль - 30 г;

цукор - 100 г.

Як маринувати буряк на зиму

Для того, щоб використовувати буряк як окремо закуску, його спочатку потрібно відварити до готовності. Розмір буряка неважливий - навіть невеликі буряки можна використовувати для маринування.

Після відварювання потрібно почекати, доки буряки охолонуть, а потім почистити коренеплоди від шкірки. Очищений буряк можна нарізати кубиками, соломкою або кружальцями завтовшки 5 мм.

Щоб приготувати маринад, налийте в каструлю воду, всипте сіль, цукор, влийте оцет, додайте лавровий лист та перець. За бажанням, кількість цукру можна зменшити.

Нарізаний буряк щільно викладіть в простерилізовані банки. Маринад потрібно довести до кипіння, а потім залити гарячою рідиною буряк, залишивши до країв банки 1 см.

Після цього заготівлю необхідно ще раз простерилізувати. Для цього банки потрібно прикрити стерилізованими кришками та поставити на цупку тканину в каструлю.

В посуд необхідно налити гарячої води так, щоб банки майже повністю були у рідині. Воду потрібно довести до кипіння і простерилізувати буряки протягом 10 хвилин з моменту закипання.

Після цього посуд з маринованим буряками потрібно герметично закрутити тими ж кришками. Охолоджувати консервацію потрібно, перевернувши банки та укутавши їх рушником або ковдрою.

Охолоджені мариновані буряки слід переставити для зберігання в прохолодне темне місце.