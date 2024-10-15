К борщу и салатам. Рецепт маринованой свеклы на зиму

Что нужно для маринованной свеклы

Для того чтобы замариновать свеклу на зиму, нужны следующие продукты:

вода - 1 л;

уксус 9% - 100 мл;

свекла - 1 кг;

лавровый лист - 3 шт.;

перец душистый - 5-6 шт.;

перец черный горошек - 3-4;

соль - 30 г;

сахар - 100 г.

Как мариновать свеклу на зиму

Для того чтобы использовать свеклу как отдельно закуску, ее сначала нужно отварить до готовности. Размер свеклы неважен - даже небольшую свеклу можно использовать для маринования.

После отваривания нужно подождать, пока свекла остынет, а затем почистить корнеплоды от кожуры. Очищенную свеклу можно нарезать кубиками, соломкой или кружочками толщиной 5 мм.

Для приготовления маринада налейте в кастрюлю воду, всыпьте соль, сахар, влейте уксус, добавьте лавровый лист и перец. По желанию количество сахара можно уменьшить.

Нарезанную свеклу плотно выложите в простерилизованные банки. Маринад нужно довести до кипения, а затем залить горячей жидкостью свеклу, оставив до краев банки 1 см.

После этого заготовку необходимо еще раз простерилизовать. Для этого банки нужно прикрыть стерилизованными крышками и поставить на плотную ткань в кастрюлю.

В посуду необходимо налить горячую воду так, чтобы банки почти полностью были в жидкости. Воду необходимо довести до кипения и простерилизовать свеклу в течение 10 минут с момента закипания.

После этого посуду с маринованной свеклой нужно герметично закрутить теми же крышками. Охлаждать консервацию нужно, перевернув банки и укутав их полотенцем или одеялом.

Охлажденную маринованную свеклу следует переставить для хранения в прохладное темное место.