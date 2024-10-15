К борщу и салатам. Рецепт маринованой свеклы на зиму
Маринованная свекла - отличная разновидность консервации для вкусной овощной закуски зимой. Замаринованную красную свеклу можно есть отдельно или добавлять овощи в салаты, гарниры и борщ.
О том, как замариновать свеклу на зиму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Куховаримо Разом".
Что нужно для маринованной свеклы
Для того чтобы замариновать свеклу на зиму, нужны следующие продукты:
- вода - 1 л;
- уксус 9% - 100 мл;
- свекла - 1 кг;
- лавровый лист - 3 шт.;
- перец душистый - 5-6 шт.;
- перец черный горошек - 3-4;
- соль - 30 г;
- сахар - 100 г.
Как мариновать свеклу на зиму
Для того чтобы использовать свеклу как отдельно закуску, ее сначала нужно отварить до готовности. Размер свеклы неважен - даже небольшую свеклу можно использовать для маринования.
После отваривания нужно подождать, пока свекла остынет, а затем почистить корнеплоды от кожуры. Очищенную свеклу можно нарезать кубиками, соломкой или кружочками толщиной 5 мм.
Для приготовления маринада налейте в кастрюлю воду, всыпьте соль, сахар, влейте уксус, добавьте лавровый лист и перец. По желанию количество сахара можно уменьшить.
Нарезанную свеклу плотно выложите в простерилизованные банки. Маринад нужно довести до кипения, а затем залить горячей жидкостью свеклу, оставив до краев банки 1 см.
После этого заготовку необходимо еще раз простерилизовать. Для этого банки нужно прикрыть стерилизованными крышками и поставить на плотную ткань в кастрюлю.
В посуду необходимо налить горячую воду так, чтобы банки почти полностью были в жидкости. Воду необходимо довести до кипения и простерилизовать свеклу в течение 10 минут с момента закипания.
После этого посуду с маринованной свеклой нужно герметично закрутить теми же крышками. Охлаждать консервацию нужно, перевернув банки и укутав их полотенцем или одеялом.
Охлажденную маринованную свеклу следует переставить для хранения в прохладное темное место.
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