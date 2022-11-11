Борщовий набір, фрукти та молочка. Скільки коштують продукти у країнах Європи

У новому дослідженні фахівці Rabota.ua порівняли, які продуктові набори можуть придбати на мінімальну зарплату українці та скільки такий же набір коштує в інших країнах – Словаччина, Німеччина, Франція, Італія та Польща.

Загальна вартість продуктового набору в Україні становила 1080 гривень, і це 17% від мінімальної зарплати. Такий же набір у Польщі коштуватиме 1360 гривень (34 євро), у Словаччині – 1568 гривень (39,2 євро). У Німеччині та Італії – від 2031 до 2052 гривні (50-51 євро). Найвищі ціни у Франції – 2184 гривні (54,6 євро).

Варто зазначити, що в Україні ця сума – 16,6% від мінімальної зарплати, а у країнах Європи – від 2,6 до 6,7% від мінімальної зарплати.

Набір для борщу в Україні коштуватиме 306 гривень, у Словаччині – 483 гривні, у Польщі – 359 гривень. У Німеччині – 601 гривня, у Франції – 656 гривні, в Італії – 633 гривні.

Наприклад, кілограм капусти в Україні коштує 13,7 гривні. У Словаччині – 27,6 гривні, у Німеччині – 39,6 гривні, у Франції – 44 гривні, в Італії – 39,6 гривні, у Польщі – 24,2 гривні.

"Хоча продукти в Україні наполовину дешевші, ніж у країнах Європи, ви витрачаєте більше з погляду на різницю у розмірах оплати праці", - наголошується у дослідженні.

Схожа ситуація й із фруктами. В Україні на фруктовий кошик, у якому будуть банани, яблука, виноград, апельсини, мандарини, лимони та груші, доведеться витратити 360 гривень.

Найдешевший кошик вийде у Польщі – 354 гривень. В інших країнах ціна такого кошика – від 402 до 544 гривень.

При цьому українці витратить на фрукти 5,5% мінімальної зарплати. А жителі Європи – від 0,7 до 1,5%.

Молоко, яйця, курка та напої обійдуться в українських супермаркетах у середньому на 460 гривень. У Польщі такий же набір коштуватиме вже 550 гривень. Найдорожче такі продукти коштують у Німеччині та Франції – 910 та 1000 гривень.