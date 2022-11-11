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Борщовой набор, фрукты и молочка. Сколько стоят продукты в странах Европы

Сколько стоит борщ, фрукты и молочка в странах Европы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Цены на продукты в Украине продолжают бить рекорды. Резкое повышение стоимости отдельных продуктов вызывает у украинцев растерянность и порой возмущение. Однако цены в украинских супермаркетах на ходовые позиции, по-прежнему ниже, чем во многих странах Европы.

Сколько стоят продукты для борщового набора, молочные продукты и фрукты в разных странах Европы - читайте ниже.

В новом исследовании специалисты Rabota.ua сравнили, какие продуктовые наборы могут приобрести на минимальную зарплату украинцы и сколько такой же набор стоит в других странах - Словакия, Германия, Франция, Италия и Польша.

Общая стоимость продуктового набора в Украине составила 1080 гривен, и это 17% от минимальной зарплаты. Такой же набор в Польше обойдется в 1360 гривен (34 евро), в Словакии - 1568 гривен (39,2 евро). В Германии и Италии - от 2031 до 2052 гривны (50-51 евро). Самые высокие цены во Франции - 2184 гривны (54,6 евро).

Стоит отметить, что в Украине эта сумма - 16,6% от минимальной зарплаты, а в странах Европы - от 2,6 до 6,7% от минимальной зарплаты.

Набор для борща в Украине обойдется в 306 гривен, в Словакии - 483 гривны, в Польше - 359 гривен. В Германии - 601 гривна, во Франции - 656 гривны, в Италии - 633 гривны.

К примеру, килограмм капусты в Украине стоит 13,7 гривны. В Словакии - 27,6 гривны, в Германии - 39,6 гривны, во Франции - 44 гривны, в Италии - 39,6 гривны, в Польше - 24,2 гривны.

"Хотя продукты в Украине наполовину дешевле, чем в странах Европы, вы тратите больше с точки зрения на разницу в размерах оплаты труда", - отмечается в исследовании.

Похожая ситуация и с фруктами. В Украине на фруктовую корзину, в которой будут бананы, яблоки, виноград, апельсины, мандарины, лимоны и груши, придется потратить 360 гривен.

Самая дешевая корзина получится в Польше - 354 гривен. В остальных странах цена такой корзины - от 402 до 544 гривен.

При этом украинцы потратят на фрукты 5,5% от минимальной зарплаты. А жители Европы - от 0,7 до 1,5%.

Молоко, яйца, курица и напитки обойдутся в украинских супермаркетах в среднем на 460 гривен. В Польше такой же набор обойдется уже в 550 гривен. Дороже всего такие продукты стоят в Германии и Франции - 910 и 1000 гривен.

Кстати, ранее мы писали о том, какие продукты в начале ноября в Украине подешевели.

А еще рассказывали о том, какие методы реально помогут вам сэкономить на покупках в супермаркете.

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Цены на продукты