Борщ с ушками: рецепт постного блюда на Святвечер

Борщ с ушками - разновидность самого известного украинского блюда, которому более 100 лет. Ушки, небольшие вареники, делали из постного теста, с грибной начинкой. Обычно борщ с ушками готовили к Рождеству.

О том, как готовить борщ с ушками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для борща с ушками

Для того чтобы приготовить постный борщ на Сочельник, понадобятся следующие продукты:

вода - 3,1 л

мука - 220 г

грибы белые сушеные - 70 г

квашеные помидоры - 2 шт.

свекла - 1 кг

капуста - 2 листа

морковь - 1 шт.

лук - 3 шт.

корень петрушки - 2 шт.

перец душистый - 5 шт.

черный перец горошком - 5 шт.

соль - 1 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

лавровый лист - 1 шт.

перец молотый - по вкусу

растительное масло - для жарки

Как готовить борщ с ушками

Чтобы приготовить постный борщ с ушками, свеклу нужно предварительно отварить, а затем снять с нее кожуру. Также следует замочить сушеные грибы в 100 мл горячей воды, затем промыть и отварить в течение 40 минут.

Грибы для ушек (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для того чтобы сделать овощной бульон, налейте в кастрюлю 3 л воды, вбросьте корешки петрушки, черный и душистый перец горошком.

Почистьте луковицы, одну из них сразу положите в кастрюлю, не нарезая. Также положите в воду листья капусты - для этого блюда ее отваривают только для вкуса и аромата, а затем убирают.

Доведите воду до кипения и проварите бульон в течение 15 минут. Тем временем можно приготовить зажарку для борща. Для этого нарежьте на кубики 1 луковицу. Морковь почистьте и натрите на большой терке вместе со свеклой.

Сначала обжарьте до размягчения лук, добавьте морковь, а через несколько минут - свеклу. С помидоров снимите кожуру и натрите их сразу в сковороду с зажаркой. Добавьте сахар и 1 ст. л. соли, перемешайте зажарку и тушите ее в течение 5 минут.

Как готовить зажарку к борщу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Из овощного бульона заберите листья капусты, петрушку и лук, а затем добавьте зажарку. Проверьте постный борщ по вкусу и в случае необходимости добавьте соль.

Как готовить постный борщ (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Вбросьте 1 лавровый лист, убавьте огонь и доведите блюдо до кипения. После этого нужно забрать лавр.

Снимите кастрюлю с огня и накройте крышкой, чтобы борщ настоялся. Тем временем приготовьте ушки. Из отварных грибов нужно отжать жидкость, после чего перемолоть грибы в мясорубке или измельчить ножом.

Нарежьте на маленькие кубики луковицу, обжарьте ее до размягчения в небольшом количестве масла. Добавьте грибы, соль и перец по вкусу, после чего протушите начинку, не накрывая сковороду крышкой.

Начинка для ушек (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Чтобы приготовить тесто для ушек, просейте муку, сделайте в ней углубление и влейте 100 мл теплой воды. Добавьте щепотку соли и 1 ст. л., растительного масла и замесите мягкое и эластичное тесто.

Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто на тонкий пласт. Вырежьте небольшим стаканом кружочки - ушки должны быть маленькими.

На каждый кружек выложите по 1 ч. л. грибной начинки, после чего залепите края теста и склейте "рожки" вареника.

Как лепить ушки к борщу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Ушки нужно отварить в кипящей подсоленной воде, по желанию добавив перец и лавровый лист - так вареники будут более ароматными. Чтобы ушки не прилипли к стенкам кастрюли, их следует часто перемешивать. Когда ушки всплывут, варите их в течение 3 минут.

Тогда разложите ушки по мискам и залейте борщом. Для того чтобы приготовить борщ для поста, бульон с овощами не процеживали, а, готовя Рождественское блюдо, использовали только процеженный овощной бульон.