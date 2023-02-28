Борщ - новий делікатес? Як здорожчали продукти для національної української страви

Останнім часом українці могли спостерігати зміни на цінниках у магазинах. Підвищення вартості торкнулося здебільшого найбільш використовуваних у побуті овочів. У зв'язку з цим зросла й середня ціна борщового набору.
Скільки зараз коштує приготування національної страви вдома - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Стандартний овочевий набір для борщу має приблизно такий вигляд:
У січні за кілограм білокачанної капусти ви заплатили б 13 гривень. Молода обійшлася б у майже 39 гривень.
Один кілограм картоплі минулого місяця коштував в середньому 10 гривень. Стосовно ріпчастої цибулі, то її вартість тримається на рівні 35 гривень за кілограм.
За кілограм моркви довелося б віддати 25 гривень, а буряка - 12 гривень.
Зазвичай до борщу кладуть саме свинину, проте яку її частину кожна господиня обирає самостійно. У минулому місяці ціни на це м'ясо були такими:
Якщо ж із борщем ви любите посмакувати хорошим салом, то за кілограм у середньому доведеться викласти 190 гривень.
Крім усього вище перерахованого, до борщу також додають соняшникову олію (у середньому 64 гривні) та томатну пасту (80 гривень).
Часто господині додають до борщу печериці. Якщо ви входите до цього числа, то за кілограм грибів заплатите приблизно 117 гривень.
Подають борщ зі сметаною та чорним хлібом. Перший продукт обійдеться в 16, а другий - 25 гривень.
Якщо додати вартості необхідних продуктів відповідно до пропорцій у борщі, то сума дорівнюватиме 203 гривням. У порівнянні із січнем 2023 року ціна на борщ виросла на майже 9 гривень.
Найдешевший борщ українці могли приготувати у 2017 році. За даними Мінфіну, тоді він коштував би всього 47,35 гривні.
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