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Борщ - новый деликатес? Как подорожали продукты для национального украинского блюда

Сколько стоит борщевой набор в Украине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В последнее время украинцы могли наблюдать изменения ценников в магазинах. Повышение стоимости коснулось в основном наиболее используемых в быту овощей. В связи с этим выросла и средняя цена борщевого набора.

Сколько сейчас стоит приготовление национального блюда дома - подробнее читайте в материале Styler.

Что с ценами на овощи для борща

Стандартный овощной набор для борща выглядит примерно так:

  • капуста - 500 граммов
  • свекла - 200 граммов
  • картофель - 300 граммов
  • морковь - 200 граммов
  • репчатый лук - 150 граммов

В январе за килограмм белокочанной капусты вы бы заплатили 13 гривен. Молодая обошлась бы почти в 39 гривен.

Один килограмм картофеля в прошлом месяце стоил в среднем 10 гривен. Что касается репчатого лука, то его стоимость держится на уровне 35 гривен за килограмм.

За килограмм моркови пришлось бы отдать 25 гривен, а свеклы - 12 гривен.

Сколько стоит мясо на борщ

Обычно в борщ кладут именно свинину, однако какую ее часть каждая хозяйка выбирает самостоятельно. В прошлом месяце цены на это мясо были такими:

  • грудка - 175 грн/кг
  • лопатка - 162 грн/кг
  • ошеек - 197 грн/кг
  • ребра - 166 грн/кг

Если же с борщом вы любите насладиться хорошим салом, то за килограмм в среднем придется выложить 190 гривен.

Дополнительные ингредиенты

Кроме всего вышеперечисленного, в борщ также добавляют подсолнечное масло (в среднем 64 гривны) и томатную пасту (80 гривен).

Часто хозяйки добавляют в борщ шампиньона. Если вы входите в это число, то за килограмм грибов заплатите около 117 гривен.

Подают борщ со сметаной и черным хлебом. Первый продукт обойдется в 16, а второй - 25 гривен.

Так сколько стоит борщовый набор

Если добавить стоимости необходимых продуктов в соответствии с пропорциями в борще, то сумма будет равна 203 гривнам. В сравнении с январем 2023 года цена на борщ выросла почти на 9 гривен.

Самый дешевый борщ украинцы могли приготовить в 2017 году. По данным Минфина, тогда он обошелся бы всего 47,35 гривны.

Раньше мы рассказывали, на сколько подешевела гречка в Украине.

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