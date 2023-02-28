Борщ - новый деликатес? Как подорожали продукты для национального украинского блюда

В последнее время украинцы могли наблюдать изменения ценников в магазинах. Повышение стоимости коснулось в основном наиболее используемых в быту овощей. В связи с этим выросла и средняя цена борщевого набора.
Сколько сейчас стоит приготовление национального блюда дома - подробнее читайте в материале Styler.
Стандартный овощной набор для борща выглядит примерно так:
В январе за килограмм белокочанной капусты вы бы заплатили 13 гривен. Молодая обошлась бы почти в 39 гривен.
Один килограмм картофеля в прошлом месяце стоил в среднем 10 гривен. Что касается репчатого лука, то его стоимость держится на уровне 35 гривен за килограмм.
За килограмм моркови пришлось бы отдать 25 гривен, а свеклы - 12 гривен.
Обычно в борщ кладут именно свинину, однако какую ее часть каждая хозяйка выбирает самостоятельно. В прошлом месяце цены на это мясо были такими:
Если же с борщом вы любите насладиться хорошим салом, то за килограмм в среднем придется выложить 190 гривен.
Кроме всего вышеперечисленного, в борщ также добавляют подсолнечное масло (в среднем 64 гривны) и томатную пасту (80 гривен).
Часто хозяйки добавляют в борщ шампиньона. Если вы входите в это число, то за килограмм грибов заплатите около 117 гривен.
Подают борщ со сметаной и черным хлебом. Первый продукт обойдется в 16, а второй - 25 гривен.
Если добавить стоимости необходимых продуктов в соответствии с пропорциями в борще, то сумма будет равна 203 гривнам. В сравнении с январем 2023 года цена на борщ выросла почти на 9 гривен.
Самый дешевый борщ украинцы могли приготовить в 2017 году. По данным Минфина, тогда он обошелся бы всего 47,35 гривны.
Раньше мы рассказывали, на сколько подешевела гречка в Украине.
Читайте также, упадут ли цены на продукты из-за снижения стоимости горючего.