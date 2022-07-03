Борщ, каши, рыба и сало: что ели украинцы на обед и ужин 300 лет назад

Первые блюда

Юшки, супы - были в доме каждого украинца. Вариво, юшка, уха, кулиш, борщ, холодник - и это далеко не весь список украинских первых блюд. В старину в первые блюда шли различные корешки, корнеплоды и травы.

Гарниры

Украинцы готовили много кашеобразных блюд. Обычно они состояли из пшеницы, чечевицы и гречки. И в крупу добавляли грибы, капусту, сушеные фрукты и ягоды.

Картофель, кукуруза, томаты и подсолнечник на кухнях украинцев появились значительно позже.

Мясо и дичь

В свежем виде мясные блюда готовились нечасто. Его коптили или засаливали, делали колбасы - так мясные продукты хранились дольше. А на стол такие блюда ставили только по церковному календарю и перед началом поста старались доесть все, что может испортиться.

Сало

Во время татарских набегов сало у украинцев не отбирали, так как у мусульман запрет за употребление свинины. Именно в тот период сало очень популярным и помогало выжить украинским семьям.

Рыба

Рыбы в старину было много - карпы, караси, осетровые, сельдь, лещ. Ее сушили в печи и ели по церковному календарю, как и мясо.

Молочные продукты

Украинцы пили молоко и простоквашу, делали гуслянку. В простоквашу добавляли ягоды и это было сладкое блюдо на десерт на свадьбах, крестинах и поминках.

Специи

Главными специями у украинцев с древних времен были чеснок и хрен. Ими приправляли мясо и сало. Еще на кухнях использовали листья одуванчика, свеклы, крапиву и лебеду. А вот салаты 300 лет назад не готовили.

Десерты

Обычным десертом у украинцев считалась кваша - киселеподобное блюдо на основе жидкого кислого теста. Для приготовления этого блюда брали три вида муки, замешивали тесто и запаривали кипятком. Потом тесто ставили на ночь для скисания.

Утром тесто варили в горшке и следили, чтобы кваша не сбежала. Ее подавали на десерт, летом заправляли садовыми ягодами, зимой - калиной, сушеными грушами.

Напитки

Популярными были слабоалкогольные напитки собственного приготовления - квас, пиво, сбитень. Еще делали медовые напитки.

И считалось, что эти напитки очень важны и полезны, они давали много калорий и восстанавливали энергию после работ в поле. Пиво приравнивали к хлебу и употребляли почти наравне.

Кофе начали употреблять сначала на западной Украине, жители Центральных и восточных областей пили чай - из трав. Говорят, что первая кавярня была открыта в Вене в 1683 году - украинцем Юрием Кульчицким.