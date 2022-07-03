Борщ, каші, риба і сало: що їли українці на обід і вечерю 300 років тому

Перші страви

Юшки, супи - були в хаті кожного українця. Вариво, юшка, уха, куліш, борщ, холодник - і це далеко не весь список українських перших страв. За старих часів в перші страви йшли різні корінці, коренеплоди та трави.

Гарнір

Українці готували багато кашоподібних страв. Зазвичай вони складалися з пшениці, сочевиці та гречки. І у крупу додавали гриби, капусту, сушені фрукти і ягоди.

Картопля, кукурудза, томати та соняшник на кухнях українців з'явилися значно пізніше.

М'ясо і дичина

У свіжому вигляді м'ясні страви готувалися нечасто. Його коптили або засолювали, робили ковбаси - так м'ясні продукти зберігалися довше. А на стіл такі страви ставили тільки за церковним календарем і перед початком посту намагалися доїсти все, що може зіпсуватися.

Сало

Під час татарських набігів сало в українців не відбирали, бо у мусульман заборона на вживання свинини. Саме в той період сало дуже популярним і допомагало вижити українським родинам.

Риба

Риби за старих часів було багато - коропи, карасі, осетрові, оселедець, лящ. Її сушили в печі і їли за церковним календарем, як і м'ясо.

Молочні продукти

Українці пили молоко і кисле молоко, робили гуслянку. У кисле молоко додавали ягоди й це було солодке блюдо на десерт на весіллях, хрестинах і поминках.

Спеції

Головними спеціями в українців з давніх часів були часник і хрін. Ними приправляли м'ясо і сало. Ще на кухнях використовували листя кульбаби, буряка, кропиву і лободу. А ось салати 300 років тому не готували.

Десерт

Звичайним десертом в українців вважалася кваша - киселеподібна страва на основі рідкого кислого тіста. Для приготування цієї страви брали три види борошна, замішували тісто і запарювали окропом. Потім тісто ставили на ніч для скисання.

Вранці тісто варили в горщику і стежили, щоб кваша не втекла. Її подавали на десерт, влітку заправляли садовими ягодами, взимку - калиною, сушеними грушами.

Питво

Популярними були слабоалкогольні напої власного приготування - квас, пиво, збитень. Ще робили медові напої.

І вважалося, що ці напої дуже важливі та корисні, вони давали багато калорій і відновлювали енергію після робіт в полі. Пиво прирівнювали до хліба і вживали майже нарівні.

Каву почали вживати спочатку на Західній Україні, жителі центральних і східних областей пили чай - з трав. Кажуть, що перша кав'ярня була відкрита у Відні в 1683 році - українцем Юрієм Кульчицьким.