Как бороться с отечностью в жару: вам помогут эти 9 советов

1. Оставайтесь активными. Ходьба - отличный способ предотвратить отеки, потому что она дает вам достаточно кардио, чтобы разогнать кровь. Именно такой постоянный кровоток предотвратит отек тела. 30 минут ходьбы в день - это хорошее количество для начала, чтобы избежать отеков. Если вы уже регулярно тренируетесь, продолжайте делать то, что делаете.

2. Если есть возможность, оставайтесь дома/в офисе в течение дня, особенно в пик жары. Больше времени под кондиционером даст возможность не так отекать.

3. Пейте воду и не пейте кофе. Если вы набираете нужное количество воды в течение дня, отекать будете меньше. В день тренировки выпивайте чуть больше воды, чем в обычный день. 30-35 мл воды на кг физиологического веса должно быть.

4. Держитесь подальше от обезвоживающих напитков. Напитки с большим количеством кофеина обезвоживают и способствуют отечности. Не пьем кофе и некоторые виды чая.

5. Питайтесь правильно. Правильное питание помогает перестать отекать. Избегайте обработанных продуктов, которые содержат много соли.

6. Вечером или днем, когда чувствуете отечность, помогите организму с ней справиться. Закиньте ноги выше головы. Ложитесь на кровать/диван и закидываете ноги на 50-60* на стену и так лежите от 20 минут. А если ноги отекают сильно, можно и спать так, только ноги тогда 35-40* и не на стене, а на подушке.

7. Делаем самомассаж тех мест, где есть отек.

8. Контрастный душ ног поможет справиться с отеком, но не раз меняем теплую воду на холодную, а хотя бы раза 4-5.

9. Если работа сидячая, то можно делать растяжку каждые 2 часа работы. Размять тело, потянуть его - это отличная помощь.



Как и во всем, должен быть комплексный подход - питание, тренировки, массаж, контрастный душ, ходьба.