Як боротися з набряками в спеку: вам допоможуть ці 9 порад

1. Залишайтеся активними. Ходьба - це чудовий спосіб запобігти набрякам, оскільки це дає вам достатньо кардіо, щоб розігнати кров. Саме такий постійний кровотік запобіжить набряку тіла. 30 хвилин ходьби в день - це хороша кількість для початку, щоб уникнути набряків. Якщо ви вже регулярно тренуєтеся, продовжуйте робити те, що робите.

2. Якщо є можливість, залишайтеся вдома/в офісі протягом дня, особливо в пік спеки. Більше часу під кондиціонером дасть можливість не так набрякати.

3. Пийте воду і не пийте каву. Якщо ви набираєте потрібну кількість води протягом дня, набрякати будете менше. У день тренування випивайте трохи більше води, ніж в звичайний день. 30-35 мл води на кг фізіологічної ваги повинно бути.

4. Тримайтеся подалі від зневоднюючих напоїв. Напої з великою кількістю кофеїну зневоднюють і сприяють набряклості. Не п'ємо каву і деякі види чаю.

5. Харчуйтеся правильно. Правильне харчування допомагає перестати набрякати. Уникайте оброблених продуктів, які містять багато солі.

6. Увечері або вдень, коли відчуваєте набряклість, допоможіть організму з нею впоратися. Закиньте ноги вище голови. Лягаєте на ліжко/диван і закидаєте ноги на 50-60* на стіну і так лежите від 20 хвилин. А якщо ноги набрякають сильно, можна і спати так, тільки ноги тоді 35-40* і не на стіні, а на подушці.

7. Робимо самомасаж тих місць, де є набряк.

8. Контрастний душ ніг допоможе впоратися з набряком, але не раз міняємо теплу воду на холодну, а хоча б рази 4-5.

9. Якщо робота сидяча, то можна робити розтяжку кожні 2 години роботи. Розім'яти тіло, потягнути його - це відмінна допомога.



Як і у всьому, повинен бути комплексний підхід - харчування, тренування, масаж, контрастний душ, ходьба.