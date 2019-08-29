Облысение можно остановить: Супрун дала важные советы для мужчин

Супрун рассказала об облысении у мужчин (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Супрун рассказала, как необходимо лечить облысение

Уляна Супрун рассказала об облысении, с которым сталкивается большое количество мужчин. По ее словам, облысение может зависеть от нескольких факторов, но обычно это связано с генетикой. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Faceboook.

Супрун отметила, что часть генов, которые отвечают за облысение, находятся на Х-хромосоме, и мужчины унаследуют ее только от матери. Поэтому долгое время считалось, что если отец лысый, то сыновьям лысина не грозит.

Но это не совсем так, поскольку есть и другие гены, которые отвечают за потерю волос, и они находятся на неполовых хромосомах. Супрун подчеркнула, что если у мужчины развивается лысина, то 80%, что это происходит из-за генов, а не из-за окружающей среды или стресса.

Супрун рассказала об облысении у мужчин (иллюстративное фото: pixabay.com)

Что делать с облысением?

В первую очередь Супрун советует обратиться к дерматологу или трихологу. Если есть сопутствующие проблемы, такие как лишний вес, то лучше сначала проконсультироваться с семейным врачом.

Облысение не лечится раз и навсегда. Но есть препараты, которые замедляют процесс и помогают отрастить волосы: пероральный препарат финастерид и местный миноксидил (5% раствор). При этом мезотерапия, лазерная терапия, введение обогащенной на тромбоциты плазмы имеют низкую эффективность, плохо предотвращают дальнейшую потерю волос, и могут быть вредными, особенно введение плазмы.

Лосьон или пену с 2% или 5% миноксидилом необходимо наносить дважды в день, и эффект прекращается вместе с терапией. При этом 5% раствор эффективнее чем 2%. Данный препарат продлевает фазу роста волосяных фолликулов и стимулирует выделение ряда факторов роста в коже головы.

В начале терапии и сразу после прекращения, волосы выпадают сильнее. Есть пероральные препараты миноксидила, но они имеют более выраженные побочные эффекты, например, гипертрихоз (рост волос в нетипичных месяцах) или дерматиты и сухость кожи.

Супрун рассказала об облысении у мужчин (иллюстративное фото: pixabay.com)

Действенность терапии необходимо оценивать через полгода после лечения. Также необходимо обратить внимание на то, что миноксидил токсичен для кошек и собак. Поэтому случайный контакт с веществом может быть смертельным для домашних питомцев.

Финастерид необходимо принимать каждый день по 1 мг. При этом 90% людей реагируют на эту терапию и у них прекращается выпадение и утоньшение волос. Кроме того, количество волос увеличивается на 10%. Супрун заявила, что данный препарат лучше принимать тогда, когда облысение только начинается.

При этом у препарата есть и другая сторона медали, в виде побочных эффектов. Мужчины, которые принимают финастерид могут столкнутся с эректильной дисфункцией, снижением либидо и проблемами с эякуляцией. Также бывают случаи увеличения молочных желез, но это случается редко.

С другой стороны, финастерид прописывают при доброкачественных опухолей простаты.

В долгосрочной перспективе, пероральный финастерид считается более действенным, чем 2% миноксидил. Но сочетание этих препаратов является еще более эффективным.

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