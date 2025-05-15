Не все борошно корисне: названо види, яких потрібно завжди уникати

Деякі види борошна, які здаються корисними або універсальними, насправді можуть нашкодити здоров’ю чи зіпсувати страву. Тому варто їх якомога швидше прибрати з кухні.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про види борошна, яких краще уникати, особливо тим, хто дбає про харчування та якість продуктів.

Харчова цінність борошна

Нутриціолог Олена Костюк розповіла, що деякі види борошна можуть навіть погіршувати стан організму.

У 100 г борошна така кількість мікроелементів:

цільнозернове - 340 ккал і 13 г білка

рисове - 366 ккал, 1 г білка та 2 г клітковини

лляне - 462 ккал, 18 г білка та має великий вміст омега 3

звичайне пшеничне - вміст білка від 10 до 13 г

"Коли ви щось готуєте, то для того, щоб забуферити або зніфелювати якесь некорисне борошно, яке у вас є, варто просто міксувати. Цілозернове борошно не дасть вам того підйому тіста, але воно дасть користь і неочищені харчові волокна, які дають насичення вітамінами групи B", - додала експерт.

Яке борошно найкорисніше

Експерт виділила топ-3 види борошна, які мають бути у кожній шафці:

лляне - рекордсмен з омега-3, клітковини та корисних жирів

вівсяна - корисне для серця та допомагає травленню

гречана - мітить багато мікроелементів і мінімум глютену

Чого уникати

Найшкідливішим для організму, за словами Костюк, є рисове та кукурудзяне, адже воно містить багато вуглеводів, але мінімум користі.

Рисове має високий глікемічний індекс, що може викликати різкий підйом рівня цукру в крові. Воно також бідне на клітковину порівняно з цільнозерновим борошном.

До того ж шкідливим ще є всім відоме біле (вищого ґатунку) пшеничне борошно. Воно максимально очищене - видалені оболонка зерна та зародок, де містяться більшість вітамінів, мінералів і клітковини. Крім того, спричиняє різкі стрибки рівня цукру в крові.

Глютенове борошно (Vital wheat gluten) теж може завдавати шкоди. Сам по собі глютен не шкідливий для більшості людей, але у випадку непереносимості глютену (целіакії) чи нецеліакійної глютенової чутливості - це може викликати запалення, порушення травлення, висипи тощо.