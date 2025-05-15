Не вся мука полезна: названы виды, которых нужно всегда избегать
Некоторые виды муки, которые кажутся полезными или универсальными, на самом деле могут навредить здоровью или испортить блюдо. Поэтому стоит их как можно скорее убрать с кухни.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о видах муки, которых лучше избегать, особенно тем, кто заботится о питании и качестве продуктов.
Пищевая ценность муки
Нутрициолог Елена Костюк рассказала, что некоторые виды муки могут даже усугублять состояние организма.
В 100 г муки такое количество микроэлементов:
- цельнозерновая - 340 ккал и 13 г белка
- рисовая - 366 ккал, 1 г белка и 2 г клетчатки
- льняное - 462 ккал, 18 г белка и имеет большое содержание омега 3
- обычное пшеничное - содержание белка от 10 до 13 г
"Когда вы что-то готовите, то для того, чтобы забуферить или снифелировать какую-то неполезную муку, которая у вас есть, стоит просто миксовать. Цельнозерновая мука не даст вам того подъема теста, но она даст пользу и неочищенные пищевые волокна, которые дают насыщение витаминами группы B", - добавила эксперт.
Какая мука самая полезная
Эксперт выделила топ-3 вида муки, которые должны быть в каждом шкафчике:
- льняная - рекордсмен по омега-3, клетчатке и полезным жирам
- овсяная - полезная для сердца и помогает пищеварению
- гречневая - содержит много микроэлементов и минимум глютена
Чего избегать
Самым вредным для организма, по словам Костюк, является рисовое и кукурузное, ведь оно содержит много углеводов, но минимум пользы.
Рисовая имеет высокий гликемический индекс, что может вызвать резкий подъем уровня сахара в крови. Она также бедна клетчаткой по сравнению с цельнозерновой мукой.
К тому же вредной еще является всем известная белая (высшего сорта) пшеничная мука. Она максимально очищена - удалены оболочка зерна и зародыш, где содержатся большинство витаминов, минералов и клетчатки. Кроме того, вызывает резкие скачки уровня сахара в крови.
Глютеновая мука (Vital wheat gluten) тоже может наносить вред. Сам по себе глютен не вреден для большинства людей, но в случае непереносимости глютена (целиакии) или нецелиакийной глютеновой чувствительности - это может вызвать воспаление, нарушение пищеварения, сыпь и тому подобное.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт WebMD.
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