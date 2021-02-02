В Борисполе разразился скандал с табличками для людей с инвалидностью: это свинство!

В Украине поднялся скандал из-за табличек для парковки людей с инвалидностью. На них обратила внимание украинка Иванна Коберник и опубликовала фото на своей странице в соцсети.

Она показала на Facebook, как сейчас выглядят таблички с паркоместами для людей с инвалидностью.

"Респект Борисполю, что тут еще добавить", - написала Коберник.

На табличке написано, что "это паркоместа для людей с инвалидностью. Остальные - благодарите судьбу, что ваши места находятся немного дальше".

Такой текст объявления кардинально изменил мысли украинцев. В комментариях они написали, что думают по этому поводу.

А ви не вважаєте, що цей текст на табличці є образливим для інвалідів?

Я думаю, для людей з інвалідністю більш образливо не мати можливості припаркуватися.

Слово "решта" - зайве, та містить реверсовану дискримінаційну ознаку.

Розумію намір, але чи автори знаку замислювалися, що таким чином він автоматично стає дуже образливим для тих людей з інвалідністю, кому призначені ці паркомісця. Невже так важко було про це подумати.

Це огидно. Шо мають відчути люди з інвалідністю? Що вони вдарені долею? Що гірше за всіх? Це свинство.

Активистка и телеведущая Ульяна Пчелкина прокомментировала скандальные таблички в Борисполе в эфире ТСН.

"Я не вижу в этом никакой "зради". Это не трагедия, с которой нужно ложиться и умирать", - сказала активистка.

Ульяна Пчелкина высказала свое мнение по поводу скандала

Как мы ранее писали, в Украине суд вернул детей отцу с инвалидностью.