В Украине суд вернул детей отцу-инвалиду с психическим расстройством: малыши его боятся

Верховный суд Украины вернул опеку над детьми отцу с психическим расстройством (Коллаж РБК-Украина)

Дети обрели новую семью, но Верховный суд решил отдать их отцу с психическим заболеванием

В Николаевской области мужчина с психическим расстройством смог через суд вернуть себе опеку над двумя малолетними детьми. Он несколько лет оббивал пороги разных инстанций и через Верховный суд смог добиться решения в свою пользу.

Четыре года назад Таню и Мишу забрали у родителей. Дети жили в полной нищете и антисанитарии, а родители регулярно злоупотребляли алкоголем. Через некоторое время детей приняли в приемную семью в Киевской области, где их научили буквально всему – разговаривать, играть, ходить по улицам. Детали рассказали в сюжете ТСН.

"Дети не разговаривали, были социально не адаптированы, боялись людей, магазинов, лифтов, вообще не видели ничего, как "маугли". Приходилось все с нуля начинать", - рассказала мама-опекун.

Сейчас Таня и Миша ничем не отличаются от своих однолеток. Семилетняя Таня пошла в школу и начала увлекаться робототехникой, а пятилетний Миша только готовится к школе, но уже умеет собирать сложные пазлы и считает до тысячи. О родителях малыши не вспоминают. Где находится их родная мать – неизвестно, а вот отец воевал в судах, чтобы вернуть себе детей. Он не проведывал сына и дочь и особо не интересовался тем, как они живут в приемной семье.

У отца вторая группа инвалидности и психическое расстройство. Он живет в том же старом и захламленном доме, откуда детей забрали соцслужбы четыре года назад. Но Верховный суд решил, что детей можно вернуть родному отцу.

Таня и Миша давно забыли родного отца и боятся его. Как выполнить решение Верховного суда не знают теперь ни социальные службы, ни опекуны. Приемную семью дети давно считают родной.

Верховный суд вернул детей отцу-инвалиду с психическим расстройством

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