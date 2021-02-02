У Борисполі вибухнув скандал з табличками для людей з інвалідністю: це свинство!

В Україні піднявся скандал через таблички для паркування людей з інвалідністю. На них звернула увагу українка Іванна Коберник і опублікувала фото на своїй сторінці в соцмережі.

Вона показала на Facebook, як зараз виглядають таблички з паркомісцями для людей з інвалідністю.

"Респект Борисполю, що тут ще додати", - написала Коберник.

На табличці написано, що "це паркомісця для людей з інвалідністю. Решта - дякуйте долі, що ваші місця перебувають трохи далі".

Такий текст оголошення кардинально змінив думки українців. В коментарях вони написали, що думають з цього приводу.

А ви не вважаєте, що цей текст на табличці є образливим для інвалідів?

Я думаю, для людей з інвалідністю більш образливо не мати можливості припаркуватися.

Слово "решта" - зайве, та містить реверсовану дискримінаційну ознаку.

Розумію намір, але чи автори знаку замислювалися, що таким чином він автоматично стає дуже образливим для тих людей з інвалідністю, кому призначені ці паркомісця. Невже так важко було про це подумати.

Це огидно. Шо мають відчути люди з інвалідністю? Що вони вдарені долею? Що гірше за всіх? Це свинство.

Активістка і телеведуча Уляна Пчолкіна прокоментувала скандальні таблички в Борисполі в ефірі ТСН.

"Я не бачу в цьому ніякої "зради". Це не трагедія, з якою потрібно лягати й вмирати", - сказала активістка.

Уляна Пчолкіна висловила свою думку з приводу скандалу

Як ми раніше писали, в Україні суд повернув дітей батьку-інваліду з психічним розладом.