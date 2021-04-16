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В "Борисполе" появится новая автостанция: такого Украина еще не видела

Новина українською → Борисполь, Пятница 16 апреля 2021 15:37
В "Борисполе" появится новая автостанция: такого Украина еще не видела Коллаж РБК-Украина: В "Борисполе" построят новую автостанцию
Автор: Светлана Мащенко

В аэропорту "Борисполь" появится уникальная для Украины автостанция. Проект сейчас в разработке, но на фото, как она будет выглядеть, можно посмотреть уже сейчас.

Об этом сообщает avianews.com.

Как будет выглядеть новый автобусный терминал

Сообщается, что терминал для приема автобусов будет расположен близ железнодорожной платформы "Киев Борисполь Экспресс" неподалеку терминала D. Именно поэтому разработчики попытались подогнать дизайн автостанции под терминал, чтобы строение выглядело гармонично.

Крыша здания напоминает крылья самолета - такой дизайн для Украины является непривычным.

В &quot;Борисполе&quot; появится новая автостанция: такого Украина еще не видела

Фото: Так будет выглядеть новый терминал в "Борисполе" (АБ "Раден")

"Архитектор обязан учитывать окружающую среду. И работать или на контрасте, или учитывать ту стилистику, что есть. Чтобы все выглядело гармонично", - рассказывают в конструкторском бюро.

Когда начнется возведение

Проект был заказан Международным аэропортом "Борисполь" в 2020 году, он уже прошел все стадии согласования и госэкспертизу.

Сообщается, что строительство может начаться уже в нынешнем, 2021 году.

В &quot;Борисполе&quot; появится новая автостанция: такого Украина еще не виделаВ &quot;Борисполе&quot; появится новая автостанция: такого Украина еще не видела

Фото: Дизайн автобусного терминала в "Борисполе" (АБ "Раден")

Ранее украинцам показали, как теперь выглядит Межигорье после того, как оттуда сбежал Янукович.

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