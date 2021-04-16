У "Борисполі" з'явиться нова автостанція: такого Україна ще не бачила

В аеропорту "Бориспіль" з'явиться унікальна для України автостанція. Проект зараз в розробці, але на фото, як вона буде виглядати, можна подивитися вже зараз.

Про це повідомляє avianews.com.

Як буде виглядати новий автобусний термінал

Повідомляється, що термінал для прийому автобусів буде розташований біля залізничної платформи "Київ Бориспіль Експрес" неподалік терміналу D. Саме тому розробники спробували підігнати дизайн автостанції під термінал, щоб будівля виглядало гармонійно.

Дах будівлі нагадує крила літака - такий дизайн для України є незвичним.

Фото: Так буде виглядати новий термінал у "Борисполі" (АБ "Раден")

"Архітектор зобов'язаний враховувати навколишнє середовище. І працювати або на контрасті, або враховувати ту стилістику, що є. Щоб все виглядало гармонійно", - розповідають в конструкторському бюро.

Коли розпочнеться зведення

Проект був замовлений Міжнародним аеропортом "Бориспіль" у 2020 році, він вже пройшов всі стадії узгодження і держекспертизу.

Повідомляється, що будівництво може початися вже в нинішньому, 2021 році.

Фото: Дизайн автобусного терміналу в "Борисполі" (АБ "Раден")