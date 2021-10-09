В аэропорту "Борисполь" пассажиры столкнулись с серьезной проблемой: что произошло

Почему возникла проблема

По его словам, на первом и втором этаже паркинга утром было всего три свободных места, много авто стояли в проездах. В частности, на этих этажах действует 30 гривен в час, а суточный тариф, 300 грн в сутки.

Кроме того, на третьем и четвертом этажах паркинга нужно оплачивать стоянку по цене 30 грн за час, есть только почасовой тариф. Поэтому за сутки придется заплатить на этих этажах гораздо дороже - 720 грн, а также 5 040 грн за неделю.

Однако, с 1 октября, аэропорт временно закрыл из-за технических работ большие парковки P2 и P3 рядом с терминалом D. Парковка P1 имеет только почасовой тариф 40 грн (960 грн за сутки, 6 720 грн - неделя). Поэтому все-таки дешевле вызвать такси к нужному вам терминалу.

Схема парковок рядом с терминалом D в Борисполе (avianews.com)