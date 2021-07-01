В "Борисполе" массово задерживают рейсы: Турция не принимает

Рейсы авиакомпании МАУ, которые направляются в Турцию, задерживаются в аэропорту "Борисполь" на несколько часов.
Об этом сообщается на странице Международного аэропорта Борисполь в Facebook.
Информация дана по состоянию на 08.20 утра 1 июля.
Все рейсы должны улетать в Анталию. Вот их список:
Отмечается, что рейсы не принимают через отказ Турции.
"Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. А также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайтах авиаперевозчиков. Учтите, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт", - сказано в сообщении аэропорта.
Как мы ранее писали, самолету МАУ пришлось возвращаться в Харьков из-за инцидента с птицей.