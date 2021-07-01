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В "Борисполе" массово задерживают рейсы: Турция не принимает

Автор: Людмила Жукова

Рейсы авиакомпании МАУ, которые направляются в Турцию, задерживаются в аэропорту "Борисполь" на несколько часов.

Об этом сообщается на странице Международного аэропорта Борисполь в Facebook.

Информация дана по состоянию на 08.20 утра 1 июля.

Все рейсы должны улетать в Анталию. Вот их список:

  • PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" з 02:00 вылет перенесли на 14:00,
  • PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" з 03:00 вылет перенесли на 17:30,
  • PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" з 11:40 вылет перенесли на 18:20,
  • PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" з 05:00 вылет перенесли на 11:00,
  • QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine" з 12:30 вылет перенесли 17:40.

Отмечается, что рейсы не принимают через отказ Турции.

"Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. А также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайтах авиаперевозчиков. Учтите, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт", - сказано в сообщении аэропорта.

Как мы ранее писали, самолету МАУ пришлось возвращаться в Харьков из-за инцидента с птицей.

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Борисполь