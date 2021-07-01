У "Борисполі" масово затримують рейси: Туреччина не приймає

Рейси авіакомпанії МАУ, які прямують до Туреччини, затримуються в аеропорту "Бориспіль" на кілька годин.
Про це повідомляється на сторінці Міжнародного аеропорту Бориспіль в Facebook.
Інформація дана станом на 08.20 ранку 1 липня.
Всі рейси повинні відлітати в Анталію. Ось їх список:
Зазначається, що рейси не приймають через відмову Туреччини.
"Просимо пасажирів зазначених рейсів орієнтуватися на офіційну інформацію від представників авіакомпаній і відстежувати час вильоту на онлайн-табло на сайті аеропорту. А також перевіряйте актуальний статус рейсів на онлайн-табло на сайтах авіаперевізників. Врахуйте, що затримка рейсів сталася з причин, на які не може вплинути аеропорт", - сказано в повідомленні аеропорту.
Як ми раніше писали, літаку МАУ довелося повертатися до Харкова через інцидент з птахом.