В "Борисполе" массово задерживают рейсы: Турция не принимает
Рейсы авиакомпании МАУ, которые направляются в Турцию, задерживаются в аэропорту "Борисполь" на несколько часов.
Об этом сообщается на странице Международного аэропорта Борисполь в Facebook.
Информация дана по состоянию на 08.20 утра 1 июля.
Все рейсы должны улетать в Анталию. Вот их список:
- PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" з 02:00 вылет перенесли на 14:00,
- PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" з 03:00 вылет перенесли на 17:30,
- PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" з 11:40 вылет перенесли на 18:20,
- PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" з 05:00 вылет перенесли на 11:00,
- QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine" з 12:30 вылет перенесли 17:40.
Отмечается, что рейсы не принимают через отказ Турции.
"Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. А также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайтах авиаперевозчиков. Учтите, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт", - сказано в сообщении аэропорта.
Как мы ранее писали, самолету МАУ пришлось возвращаться в Харьков из-за инцидента с птицей.