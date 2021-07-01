У "Борисполі" масово затримують рейси: Туреччина не приймає
Рейси авіакомпанії МАУ, які прямують до Туреччини, затримуються в аеропорту "Бориспіль" на кілька годин.
Про це повідомляється на сторінці Міжнародного аеропорту Бориспіль в Facebook.
Інформація дана станом на 08.20 ранку 1 липня.
Всі рейси повинні відлітати в Анталію. Ось їх список:
- PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 02:00 виліт перенесено на 14:00,
- PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 03:00 виліт перенесено на 17:30,
- PS 5333 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 11:40 виліт перенесено на 18:20,
- PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 05:00 виліт перенесено на 11: 00,
- QU 4407 Київ-Анталія а / к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесено 17: 40.
Зазначається, що рейси не приймають через відмову Туреччини.
"Просимо пасажирів зазначених рейсів орієнтуватися на офіційну інформацію від представників авіакомпаній і відстежувати час вильоту на онлайн-табло на сайті аеропорту. А також перевіряйте актуальний статус рейсів на онлайн-табло на сайтах авіаперевізників. Врахуйте, що затримка рейсів сталася з причин, на які не може вплинути аеропорт", - сказано в повідомленні аеропорту.
Як ми раніше писали, літаку МАУ довелося повертатися до Харкова через інцидент з птахом.