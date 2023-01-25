Бориса Джонсона помітили в Лондоні в подарунку від Укрзалізниці (відео)

Харизматичний Борис Джонсон, екс-прем'єр міністр Великобританії гуляє по Лондону у милому подарунку від Укрзалізниці, отриманому під час недавнього візиту до України.
Подробиці дивіться нижче в матеріалі Styler.
Борис Джонсон відомий своєю любов'ю до незвичних головних уборів. І саме такий "гіфт" колишньому прем'єру зробили в Києві в "Залізній крамниці".
Це шапочка в кольорах Укрзалізниці - білому та блакитному з написом "Нумерація вагонів починається з голови поїзда" і яскраво-жовтою китицею-помпоном.
Видання The Gardian перестріло Джонсона на вулиці, щоб взяти у нього коротке інтерв'ю.
Британський чиновник оглядав руйнування, які були скоєні росіянами під час окупації Київської області.
Екс-прем'єр цікавився тим, скільки людей загинуло під час окупації та яка кількість змогла повернутися в свої домівки після звільнення території.
Нагадаємо, що Борис Джонсон приїздив з візитом в Україну 22 січня.
Раніше ми писали, що Джонсону задонатили рекордну в історії парламенту Британії суму.