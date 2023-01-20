Джонсону задонатили рекордну в історії парламенту Британії суму: що відомо

Борис Джонсон, який нині є чинним депутатом Палати громад, отримав рекордний в історії британського парламенту донат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

На рахунок колишнього прем'єр-міністра Великої Британії надійшла сума в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів. Так звану "пожертву" зробив криптоінвестор і прихильник Brexit Крістофера Гарборн.

Зазначається, що, згідно з даними виборчої комісії, попередній рекорд у 150 тисяч фунтів належав депутату Майклу Гоуву. Відповідні кошти йому були перераховані ще у 2009 році.

"Грошові пожертви британські політики використовують для фінансування передвиборчої кампанії, витрат на персонал та утримання офісів. Ці кошти також спрямовують для підтримки колишніх прем'єрів у суспільному житті", - пояснють журналісти.