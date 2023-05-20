Борги українців за електроенергію будуть вносити до кредитній історії: що відомо

Що відомо про нововведення

Компанія почала співпрацювати з Українським бюро кредитних історій. Це означає, що тепер бюро буде отримувати інформацію про боржників, і ці дані будуть відображатись в їхній кредитній історії.

"Станом на 1 травня 2023 побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 млрд грн. Щоб спонукати клієнтів більш відповідально ставитись до оплати за використану електроенергію, YASNO періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових клієнтів до бюро", - йдеться в повідомленні на сайті.

Таким чином якщо клієнт, який має заборгованість, звернеться до фінансової установи для отримання кредиту, кредитор буде бачити інформацію щодо його заборгованості за спожиту електроенергію.

Це може прямо пропорційно впливати на рішення кредитора, чи надавати позику такому клієнту.

"Ми добре розуміємо обставини, в яких усі ми зараз перебуваємо, але є клієнти, які не сплачують за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність", - пояснив таке рішення генеральний директор компанії Сергій Коваленко.

Проте нововведення поширюється не лише на боржників, але й на тих споживачів, які сплачують усе вчасно. Вони своєю чергою зможуть формувати позитивну кредитну історію.

Це дозволить їм покращити свою кредитну репутацію, отримувати вигідніші умови позик та забезпечить їхню фінансову стабільність у майбутньому.

Довідка

Кредитна історія клієнта - це інформація про кредити та дисципліну щодо їхньої оплати, яка надається різними установами (банками, фінансовими та лізинговими компаніями тощо) та зберігається у базі даних Українського бюро кредитних історій.