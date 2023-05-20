Долги украинцев за электроэнергию будут вносить в кредитную историю: что известно

Что известно о нововведениях

Компания начала сотрудничать с украинским бюро кредитных историй. Это означает, что теперь бюро будет получать информацию о должниках и эти данные будут отображаться в их кредитной истории.

"По состоянию на 1 мая 2023 бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн. Чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, YASNO будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в бюро", - говорится в сообщении на сайте.

Таким образом, если клиент, имеющий задолженность, обратится в финансовое учреждение для получения кредита, кредитор будет видеть информацию о его задолженности за потребленную электроэнергию.

Это может прямо пропорционально влиять на решение кредитора или предоставлять ссуду такому клиенту.

"Мы хорошо понимаем обстоятельства, в которых все мы сейчас находимся, но есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например на очередные новые iPhone. Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность" , - объяснил такое решение генеральный директор компании Сергей Коваленко.

Однако нововведение распространяется не только на должников, но и на потребителей, которые платят все вовремя. Они в свою очередь смогут формировать позитивную кредитную историю.

Это позволит им улучшить свою кредитную репутацию, получать более выгодные условия ссуд и обеспечит их финансовую стабильность в будущем.

Справка

Кредитная история клиента - это информация о кредитах и дисциплине об их оплате, которая предоставляется различными учреждениями (банками, финансовыми и лизинговыми компаниями и т. п.) и хранится в базе данных Украинского бюро кредитных историй.