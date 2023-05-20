RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Долги украинцев за электроэнергию будут вносить в кредитную историю: что известно

Долги за "коммуналку" внесут в кредитную историю (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Теперь в Украине долги за использование электроэнергии начнут вносить в кредитную историю потребителей. Это связано с большой суммой задолженности за потребленные коммунальные услуги.

Об этом говорится на сайте энергетической компании YASNO.

Что известно о нововведениях

Компания начала сотрудничать с украинским бюро кредитных историй. Это означает, что теперь бюро будет получать информацию о должниках и эти данные будут отображаться в их кредитной истории.

"По состоянию на 1 мая 2023 бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн. Чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, YASNO будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в бюро", - говорится в сообщении на сайте.

Таким образом, если клиент, имеющий задолженность, обратится в финансовое учреждение для получения кредита, кредитор будет видеть информацию о его задолженности за потребленную электроэнергию.

Это может прямо пропорционально влиять на решение кредитора или предоставлять ссуду такому клиенту.

"Мы хорошо понимаем обстоятельства, в которых все мы сейчас находимся, но есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например на очередные новые iPhone. Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность" , - объяснил такое решение генеральный директор компании Сергей Коваленко.

Однако нововведение распространяется не только на должников, но и на потребителей, которые платят все вовремя. Они в свою очередь смогут формировать позитивную кредитную историю.

Это позволит им улучшить свою кредитную репутацию, получать более выгодные условия ссуд и обеспечит их финансовую стабильность в будущем.

Справка

Кредитная история клиента - это информация о кредитах и дисциплине об их оплате, которая предоставляется различными учреждениями (банками, финансовыми и лизинговыми компаниями и т. п.) и хранится в базе данных Украинского бюро кредитных историй.

Раньше мы рассказывали, какая группа пенсионеров может вообще не платить за коммунальные услуги.

Читайте также, кому в Украине могут списать долги за коммунальные услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖКХкомуналкакредитиГаз