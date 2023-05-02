Борги за комуналку: як укласти договір про розстрочення заборгованості

Під час війни у багатьох українців виникли труднощі з оплатою рахунків за комунальні послуги. Особливо складно було багатьом сплатити рахунки за опалення, світло та газ у зимовий період. Однак є спосіб, який за літній період допоможе значно знизити розмір боргу або його повністю виплатити.

Як оформити договір про розстрочення (реструктуризація) заборгованості з комунальних послуг – читайте у матеріалі нижче.

За які послуги можна оформити розстрочку

Постачання тепла та гарячої води

Подача холодної води та водовідведення

Послуги з утримання будинку, споруд та прибудинкових територій/управління ОСББ та вивезення побутових відходів

Постачання газу

Як оформити договір про розстрочення оплати

Щоб укласти договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги, необхідно звернутись до сервісного центру комунального сервісу. Такий сайт у Києві доступний за цим посиланням.

В інших містах України потрібно звернутися до центрального офісу компанії, яка надає комунальні послуги. Перевірте заздалегідь на сайті цієї компанії прийомні години, адресу та можливість записатися на прийом заздалегідь.

Записатися наперед у Києві можна ось тут.

Які документи необхідні

1. Паспорт, ідентифікаційний код та витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП) з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-платників податків (якщо РНОКВП міститься у відповідному документі, власник ID-картки його не надає).

3. Документи, що підтверджують право власності на будинок/квартиру та витяг з реєстру майнових прав про реєстрацію права власності.

4. Довіреність та паспорт (якщо договір підписує представник власника).

Після оформлення пакета документів споживач приїжджає до центру обслуговування клієнтів для підписання договору.

На який термін та суму дадуть розстрочку

Реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги дають у середньому терміном до 12 місяців. Сума щомісячних виплат залежить від суми боргу та рівня доходу громадян.

У більшості компаній йдуть назустріч боржникам та пропонують умови, які дозволять зменшити заборгованість або позбутися її повністю у досить короткий термін.