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Борется за жизнь: известного российского певца госпитализировали в Москве

STYLERПерсоны    22.05.2019 - 12:55
Борется за жизнь: известного российского певца госпитализировали в Москве
Вилли Токарева госпитализировали в Москве (коллаж: РБК-Украина)

Вилли Токареву угрожает серьезная опасность

Вилли Токарева, знаменитого российского исполнителя в жанре "шансон", который ранее эмигрировал в США, госпитализировали в одну из московских клиник. Об этом накануне проинформировал телеграм-канал Mash.

Известно, что 84-летний певец обратился к медикам больницы в Москве. После того, как врачи провели необходимые обследования, было принято решение о госпитализации.

 

"Потом состояние резко ухудшилось, сейчас за его жизнь борются врачи", - сказано в сообщении.

Борется за жизнь: известного российского певца госпитализировали в Москве

Вилли Токарев (фото: facebook.com/WilliTokarev)

В то же время в российских СМИ не подтверждается информация о том, что у Токарева резко ухудшилось здоровье. А представитель певца сообщил, что информация не совсем точна.

Отметим, что осенью 2016 года Вилли Токарев собирался выступить в Киеве, однако его концерт отменили, так как певец ранее посетил оккупированный РФ Крым.

Ранее сообщалось, что известного режиссера Павла Чухрая, автора фильма "Водитель для Веры" госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в России умер известный советский композитор Евгений Крылатов. Его песни к фильмам "Крылатые качели" (к/ф "Приключения Электроника"), "Три белых коня" ("Чародеи"), "Прекрасное далеко" ("Гостья из будущего") и многие другие стали культовыми.

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