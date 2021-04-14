Book Space-2021: когда состоится и что подготовили для гостей фестиваля

Фестиваль пройдет при поддержке программы Бориса Филатова "Культурная столица".

В этом году в связи с пандемией организаторы выбрали открытые локации на набережной Днепра - Фестивальном причале.

Пандемия повлияла и на выбор фокусного темы фестиваля. Ею станет "Новая близость/New Intimacy", которая возникает на фоне массовой изоляции, закрытых границ, потерь и тревожной неопределенности, отмечают организаторы мероприятия.

Программа фестиваля будет сформирована и обнародована позже.

За обновлениями можно следить на официальном сайте или страницах в соцсетях.