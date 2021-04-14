Book Space-2021: когда состоится и что подготовили для гостей фестиваля

IV Международный книжный фестиваль Book Space состоится 3-5 сентября 2021 года. Организаторы планируют офлайнове проведения мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Фестиваль пройдет при поддержке программы Бориса Филатова "Культурная столица".
В этом году в связи с пандемией организаторы выбрали открытые локации на набережной Днепра - Фестивальном причале.
Пандемия повлияла и на выбор фокусного темы фестиваля. Ею станет "Новая близость/New Intimacy", которая возникает на фоне массовой изоляции, закрытых границ, потерь и тревожной неопределенности, отмечают организаторы мероприятия.
Программа фестиваля будет сформирована и обнародована позже.
За обновлениями можно следить на официальном сайте или страницах в соцсетях.
Напомним, в прошлом году фестиваль Book Space проходил 4-5 июля в формате онлайн-марафона, который длился 16 часов.
Тогда произошло 15 мероприятий с участием 35 гостей из трех стран. В кураторских обзорах были презентованы 37 книжных новинок от 20 украинских издателей.