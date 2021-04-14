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Book Space-2021: коли відбудеться та що підготували для гостей фестивалю

Автор: Styler

IV Міжнародний книжковий фестиваль Book Space відбудеться 3-5 вересня 2021 року. Організатори планують офлайнове проведення заходів.

Про це повідомляє прес-служба фестивалю.

Фестиваль пройде за підтримки програми Бориса Філатова "Культурна столиця".

Цього року у зв’язку з пандемією організатори обрали відкриті локації на набережній Дніпра - Фестивальному причалі.

Пандемія вплинула й на вибір фокусної теми фестивалю. Нею стане "Нова близькість/New Intimacy", яка виникає на тлі масової ізоляції, закритих кордонів, втрат й тривожної невизначеності, зазначають організатори заходу.

Програма фестивалю буде сформована та оприлюднена згодом.

За оновленнями можна стежити на офіційному сайті або сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, торік фестиваль Book Space проходив 4-5 липня у форматі онлайн-марафону, який тривав 16 годин.

Тоді відбулося 15 подій за участю 35 гостей із трьох країн. У кураторських оглядах були презентовані 37 книжкових новинок від 20 українських видавців.

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