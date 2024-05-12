Бомбосховище власними руками: як збудувати надійне укриття у приватному будинку

Міцність

Перш за все треба подбати про те, аби ваше бомбосховище було міцним. Воно має витримувати тиск і ударні хвилі від вибухів. Тому при будівництві треба використовувати високоміцні матеріали - бетон та сталь, а також посилені конструкції.

Ізоляція та герметичність

Бомбосховище повинно бути герметичним, аби всередину не могли потрапити газ, дим чи інші хімічні речовини. Щоб досягти герметичності при будівництві використовують спеціальні ущільнювачі та системи вентиляції. Також потрібно врахувати, що конструкція має бути стійкою до ґрунтових вод та вологості у ґрунті.

Захист від радіації

Росія Україні не одноразово погрожувала застосуванням ядерної зброї. Хоч ймовірність цього низька, втім не варто її виключати повністю. Тому варто подбати, щоб ваше бомбосховище мало надійний захист від радіації. Для цього слід у бункері використовувати матеріали, які знижуть проникнення радіації.

Системи життєзабезпечення

У бомбосховищі обов'язково мають бути системи вентиляції, освітлення, системи фільтрації повітря. Також варто зробити запаси їжі та води на певний час. А ще - обладнати бункер системою водопостачання і каналізацію.

Комунікації

Потрібно подбати про засоби зв'язку, щоб ви могли отримувати інформацію та передавати її, коли перебуватимете у сховищі. Для комфортного перебування у бункері варто провести туди інтернет, встановити радіо на батарейках.

Має бути щонайменше два входи

Обов'язковою вимогою для бомбосховища є наявність щонайменше 2 входів-виходів. Якщо один із них завалить уламками, то люди зможуть евакуюватись через інший.

Планування та проектування

Слід ретельно підійти до вибору відповідного місця для будівництва бункера. При цьому треба врахувати тип загрози, час перебування, необхідні системи життєзабезпечення та скільки людей там має поміщатись.

Підготовчі роботи

Для будівництва потрібно провести земельні роботи та підготовку фундаменту. Також за потреби - провести геологічні та геотехнічні дослідження.

Вибір конструкції

На цьому етапі треба визначитись, якою саме буде конструкція бомбосховища. Вона може бути з бетону, сталі та спеціалізованих модульних систем.

Встановлення інженерних систем

Після монтажу конструкції бомбосховища, потрібно встановити системи вентиляції, електропостачання, водопостачання та каналізації. На цьому етапі також доцільно встановити системи зв'язку, відеоспостереження, електронного замку та захисту від радіації тощо.

Зробіть запаси

У бункері має бути стратегічний запас їжі, води, медичних препаратів та обладнання (тискомір, глюкометр, градусник тощо). Також облаштуйте спальні місця, освітлення, ігрову зону для дітей, щоб у бомбосховищі було комфортно перебувати протягом тривалого часу.

Тестування бункера

Після встановлення усіх систем варто переконатися, що вони коректно працюють, тому протестуйте їх, аби у критичний момент вам не додалося зайвих проблем.